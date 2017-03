Amberg-Sulzbach. Dreimal im Jahr wird das mobile Erfahrungsfeld der Sinne für eine Woche im Foyer des Zeughauses aufgebaut. Dort dürfen sich Gruppen unter Anleitung durch verschiedene Stationen tasten, fühlen oder riechen. Termine dafür sind jeweils von Montag bis Freitag, 3. bis 7. April, 10. bis 14. Juli und 23. bis 27. Oktober. Jeweils am Sonntag davor, also am 2. April, 9. Juli und 22. Oktober, ist das Erfahrungsfeld von 13 bis 18 Uhr für alle Besucher offen. Für sie gibt es keine Führungen, aber Ehrenamtliche erklären die einzelnen Stationen. Der Eintritt ist frei.

Teilnehmen können Schulklassen, Kindergärten, Selbsthilfegruppen, Vereine oder andere Interessensgruppen. Bei Führungen kann auch auf Schwerpunkte eingegangen werden wie "Lernen - wie funktioniert das?" oder "Geistig fit bis ins hohe Alter". Ein Besuch auf dem Erfahrungsfeld der Sinne ist laut Presse-Info "nicht nur eine nette Kinderbeschäftigung, sondern auch für Erwachsene und Senioren interessant". Sinne müssten regelmäßig ausreichend gefordert werden, sonst leiden der gesamte Mensch und das Gehirn.Anmeldung/Terminvereinbarung ist möglich montags bis mittwochs von 8 bis 12 Uhr im Gesundheitsamt bei Regina Demleitner (39 466 oder info@erfahrungsfeld-as.de).Eine 90-minütige Führung kostet für bis zu 20 Teilnehmer 40 Euro. Gruppen mit mehr als 20 Leuten zahlen zwei Euro pro Person.