Amberg-Sulzbach. (aove) Organisiert von der AOVE-Koordinationsstelle "Alt werden zu Hause" findet für Akteure und Multiplikatoren in der Seniorenarbeit am Donnerstag, 23. März, im Phönix-Haus Evergreen in Schnaittenbach eine eintägige Gratisschulung statt.

Themen des Programms sind Empfehlungen für ausgewogene, genussvolle Ernährung im Alter und personengerechte Bewegungen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) bietet diese Schulungen innerhalb des vom Bundesernährungsministeriums geförderten Projekts "Im Alter IN FORM - Potenziale in Kommunen aktivieren" an. Ziel ist die Verbesserung der Angebote zur Förderung der Gesundheit älterer Menschen. Die Fachreferenten der BAGSO und des Deutschen Turnerbundes (DTB) vermitteln leicht in die Praxis umsetzbare Informationen, heißt es in einer Presseinfo. Ferner bieten sie Gelegenheit, unter anderem Brotsorten hinsichtlich des Gehalts an Vollkornmehl zu verkosten oder Bewegungsübungen kennenzulernen, um Stürze zu vermeiden. Die Teilnehmer können ihre Kenntnisse über die Zusammenhänge zwischen Ernährungsverhalten, Gesundheit und Bewegung auf den neuesten Stand bringen. Anmeldungen nimmt die AOVE-Koordinationsstelle "Alt werden zu Hause" (09664/95 39 720, info@aove.de) entgegen. Geringe Kosten fallen lediglich fürs Mittagessen an. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 9. März. Infos und Anmeldeformular unter www.altwerdenzuhause.de.