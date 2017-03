Als die französische Fußballnationalmannschaft das 1:0 gegen Albanien schoss, brach der Mann aus Afrika in Jubel aus. Gleich darauf traf ihn eine Kaffeetasse. Sie war das Instrument für einen körperlichen Verweis von jemandem, der sich in seiner abendlichen Ruhe gestört fühlte.

Wurf an die Flanke

Die Sache mit dem Dialekt

Amberg-Sulzbach. (hwo) Die Europameisterschaft im Vorjahr interessierte auch Männer aus Afrika. Folglich versammelten sie sich in ihrer Asylbewerberunterkunft im nördlichen Landkreis vor dem TV-Gerät im Gemeinschaftsraum.Frankreich kickte gegen Albanien. Lange Zeit torlos. Doch dann, es war die 89. Minute, schoss Antoine Griezmann für die Equipe Tricolore das 1:0. Das war um 22.50 Uhr am 17. Juni 2016, wie man nun der Anklageschrift entnehmen konnte.Im Heim brach Jubel los. Besonders durch einen, der nun vor dem Amtsrichter Peter Jung wegen gefährlicher Körperverletzung als Zeuge zu erscheinen hatte. Sein jäher Torschrei erzürnte einen Mitbewohner, der von Fußball eher wenig hielt und seine Ruhe haben wollte. Also griff sich der angeblich 19-Jährige (so genau kennen die Behörden das Alter nicht) ein Gefäß, das in Bayern Kaffeehaferl genannt wird. Er funktionierte es zum Wurfgeschoss um und traf seinen zu diesem Zeitpunkt noch immer erfreuten und sehr beglückten Landsmann "an der Flanke", wie es hieß.Ab dann wurde es offenbar turbulent in der Unterkunft. In der 93. Spielminute hatten die Franzosen gerade eben das 2:0 erzielt, als der nun auf der Anklagebank sitzende Afrikaner nach Ermittlungen der Polizei mit einem Küchenmesser den Tor-Jubler bedrohte. Der solchermaßen in eine Notlage geratene 28-Jährige bestätigte dies nun vor Richter Jung. Doch von einer Messerattacke wollte sein Kontrahent nichts wissen. Später wurde das deswegen laufende Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingestellt.Was blieb, war der Tassenwurf. Schmerzhaft zwar, aber nur für wenige Tage. Trotzdem: Wer sich einer Waffe bedient, um andere zu maßregeln, muss mit einer Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.Im vorliegenden Fall geschah das auch so. Allerdings unter Berücksichtigung des Umstands, dass man den Angeklagten, der heute 20 Jahre alt sein soll und wesentlich älter aussieht, nach Bekanntwerden der Attacke sechs Wochen lang in Untersuchungshaft sperrte. "Das sollte berücksichtigt werden", gab Verteidiger Jörg Jendricke in seinem Plädoyer zu bedenken. Staatsanwältin Dr. Barbara Tutsch verlangte vier Wochen Dauerarrest für den aus seiner Heimat unter vielerlei bedrohlichen Umständen geflüchteten und im Herkunftsland als professioneller Schuhputzer arbeitenden Afrikaner. Richter Jung halbierte diese Forderung und schickte den Mann zwei Wochen in den Arrest.Es gab ein bemerkenswertes Detail in diesem Prozess. Weil in der Heimat der Beteiligten verschiedene Dialekte gesprochen werden, mussten Dolmetscher aus München und Frankfurt anreisen. Die Kosten dafür trägt die Staatskasse. Denn von Gebührenrechnungen in Richtung des Angeklagten wurde abgesehen. Er könnte sie bei 320 Euro Unterstützung nicht begleichen.