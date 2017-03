Ein Lastwagen verunglückt. Geladen hat er eine gefährliche Fracht. Bei der Bergung des Wracks müssen die Rettungskräfte sehr vorsichtig sein und sich selbst vor Gefahren schützen. Eine gute Ausbildung ist deshalb für die Aktiven der Feuerwehren unabdingbar.

Amberg-Sulzbach. Viele der Landkreis-Feuerwehren haben Chemikalienschutzanzug-Träger in ihren Reihen. Zusätzlich gibt es auf Landkreis-Ebene noch ein Team von CSA-Trägern. Dessen Mitglieder können alarmiert werden, um die im Einsatz befindlichen Feuerwehrleute abzulösen. Im Interview spricht Kreisbrandmeister Alexander Graf über gefährliche Stoffe und die damit verbundenen Risiken für die Einsatzkräfte.Alexander Graf: Gefahrstoffe sind alle Stoffe, die eine Gefahr für Menschen, Tiere und die Umwelt darstellen. Diese können fest oder flüssig, aber auch gasförmig sein.Es gibt tausende von gefährlichen Stoffen. Dazu zählen zum Beispiel Salzsäure. Schwefelsäure, aber auch Kohlenmonoxid, Flusssäure, Strahler sowie Benzin, Diesel und Heizöl.Man spricht immer von der ABC-Gefahr, also der atomaren, biologische und chemischen Gefahr. Gewarnt wird mit Schildern, Symbolen, Farben und Ziffernkombinationen.Die Gefahren ist, dass man sich verätzt und verbrennt. Man kann sich durch diese Stoffe vergiften. Aber auch Erstickung und Verstrahlung sind möglich. Manche Stoffe sind erbgutschädigend.Für die Einsatzkräfte gilt bei der Feuerwehr die Gams-Regel. Diese besagt: Gefahr erkennen, absperren, Menschenrettung und Spezialkräfte nachordern.Zunächst ist eine Inkorporation, also eine Aufnahme des Gefahrstoffes in den Körper, auszuschließen. Die Kontamination, das heißt die Verschmutzung mit dem Gefahrstoff, ist so gering wie möglich zu halten. Vermieden werden muss eine Kontaminationsverschleppung: Der Gefahrstoff darf nicht außerhalb des Gefahrenbereichs verteilt werden.