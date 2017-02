Eigentlich geht es um die individuelle Freiheit. In unserem konkreten Fall um die von Hühnern. Die amtlich angeordnete Stallpflicht schiebt hier zurzeit einen Riegel vor. Grund sind neue Fälle von Vogelgrippe. Biobauer Andreas Walz nimmt diesen Umstand aber gelassen.

Allgemeine Stallpflicht

Demeter-Hof Walz Bewirtschaftet werden vom Schäfloher Betrieb, der nach den Richtlinien des Bio-Anbauverbandes Demeter arbeitet, rund 60 Hektar Nutzfläche. Seine Produkte finden ausschließlich über den Hofladen per Direktvermarktung oder bei Bäckereien und in der Gastronomie Abnehmer. Sämtliche Wiesenflächen werden von Angus-Rindern (Mutterkuh-Haltung) beweidet, die Äcker dienen dem Getreideanbau, auf denen ausschließlich alte Landsorten Verwendung finden. An Produkten erzeugt der Hof Mehle, Nudeln, Getreidereis, Geflügelfleisch, Eier, Rindfleisch, Salami und Schinken. (oy)

Wir als Biobauern müssen bei der Geflügelhaltung für die Tiere sowieso mehr Fläche vorhalten. Andreas Walz

Amberg-Sulzbach. "Wenn wir Menschen an einem sonnigen Wintertag einen Spaziergang machen, werden Glückshormone ausgeschüttet. Nicht anders ist der Freiheitsdrang der Hühner zu erklären, die auch jetzt bei den ersten verzagten Sonnenstrahlen aus ihrem Stall wollen". Deshalb hat Landwirt Andreas Walz (42) auf seinem Hof im Amberger Stadtteil Schäflohe mit einem "Wintergarten", der ausreichend Platz bietet, vorgesorgt. Bei ihm gewährleistet ein engmaschiger Zaun die Einhaltung der Stallpflicht.Erst am Montag wies das Veterinäramt Amberg-Sulzbach darauf hin, dass für den gesamten Landkreis nach wie vor die allgemeine Stallpflicht für Geflügel gilt. Diese müsse "dringend uneingeschränkt" befolgt werden. Grund dafür waren neu aufgetretene Fälle der hochansteckenden Vogelgrippe H5N8 in den Landkreisen Schwandorf und Regensburg.Andreas Walz zeigt sich von der Vogelgrippe eher unbeeindruckt: "Wir als Biobauern müssen bei der Geflügelhaltung für die Tiere sowieso mehr Fläche vorhalten. Deshalb haben die Hühner auch jetzt bei der angeordneten Stallpflicht im Gegensatz zur konventionellen Haltung mehr Bewegungsfreiheit. Natürlich wollen die Hühner raus, besonders wenn sie mitbekommen, dass die Sonne scheint. Aber wir haben unsere Ställe im letzten Jahr extrem vergrößert, um gewappnet zu sein. Die Biobauern haben ja alle zusätzlich Wintergärten oder Volieren zum Stall.Walz zählt sich unter Geflügelhaltern mit rund 280 Legehennen und zwischen 200 und 300 Mastgockel zu den kleineren Betrieben. Beruhigend sei für ihn auch der Nachschub an Küken, der von renommierten Betrieben komme, die keinem "Verbringungsverbot (Bestandssperre)" unterlägen. Solche Maßnahmen habe das Veterinäramt in Teilen der Gemeinden Ebermannsdorf, Ensdorf, Rieden und Schmidmühlen angeordnet (AZ berichtete). (Zum Thema)