Ein Versehen beim Linksabbiegen hatte heute morgen auf der B 299 bei Ursensollen große Folgen: Beim Frontalzusammenstoß zweier Pkw an der Autobahnauffahrt Richtung Regensburg ist einer der Beteiligten verletzt worden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die B 299 musst kurzzeitig halbseitig gesperrt werden.

Passiert ist der Unfall heute morgen kurz nach 7.30 Uhr auf der B 299 bei Ursensollen. Beteiligt waren zwei Autofahrer, einer in einem roten BMW, unterwegs von Ursensollen Richtung Amberg, der andere, in einem schwarzen Ford Mustang, in der Gegenrichtung. Als Letzterer nach links auf die A 6 Richtung Regensburg abbog, hat er nach Auskunft der Polizei den BMW übersehen: Beide Autos stießen frontal zusammen. Dabei wurde der BMW-Fahrer verletzt. Er sei mit leichteren Blessuren ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.Die Feuerwehren aus Amberg und Ursensollen waren im Einsatz. Sie regelten unter anderem den Verkehr, als die B 299 an der Unfallstelle vorübergehend einseitig gesperrt werden musste.