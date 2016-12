Post vom Papst bekommt nicht jeder zu seinem Geburtstag. Gerhard Seitz schon. Schließlich ist der Eschenfeldener am zweiten Weihnachtsfeiertag 80 Jahre alt geworden - wie wenige Tage zuvor Franziskus. Aber der war nicht der einzige prominente Gratulant.

Nicht alle im Telefonbuch

Nächstes Fest in Sicht

Eschenfelden. Was schenkt man einem 80-Jährigen, der schon alles hat? Vor dieser Frage standen Gerhard Seitz' Kinder angesichts des runden Geburtstags ihres Vaters. Schwiegersohn Ralf Sonntag, verheiratet mit Seitz' Tochter Heidi, hatte die Antwort parat: Glückwünsche von 80 bekannten und unbekannten Zeitgenossen, die in diesem Jahr ebenfalls ihren 80. feiern oder schon gefeiert haben.Kein ganz einfaches Vorhaben, wie sich zeigte: Prominente, die 80 Jahre alt sind oder es heuer noch werden, waren übers Onetz oder andere Internet-Seiten zwar schnell gefunden. Aber wie lautet die Adresse des Heiligen Vaters? Und wo wohnt Brandenburgs ehemaliger Ministerpräsident Manfred Stolpe? "Stolpe steht ganz normal im Telefonbuch": Das hat Ralf Sonntag überrascht. Beim Papst war schon etwas mehr Recherche nötig. Aber auch das Oberhaupt der katholischen Kirche bekam Post von den Sonntags aus Berlin: Das Ehepaar bat in freundlichen Briefen mit vorfrankierten Blanko-Karten rund 110 prominente, aber auch einige ganz "normale" 80-Jährige um einen Glückwunsch für Gerhard Seitz. "Das eigentliche Ziel waren 80 Überraschungsgrüße für meinen Schwiegervater", beschreibt Sonntag die Idee.Auch wenn das nicht ganz geklappt hat: Rund 60 Karten kamen zurück - und sorgten dann gleich mehrfach für große Freude. Zunächst natürlich bei den Sonntags, die wochenlang täglich gespannt waren, welche Antwort im Briefkasten liegen würde. Das Ehepaar sammelte alle eingegangenen Glückwünsche mit Bildern und Infos zu den Absendern in einem Album. Das begeisterte dann gestern nicht nur den Jubilar, sondern auch seine zahlreichen Geburtstagsgäste: Natürlich wollten alle das Album durchblättern - allen voran Bürgermeister Hans Durst, die Vertreter vom Trachtenverein Königstein, vom Männergesangverein Eschenfelden, vom VdK Neukirchen, von der Reservistenkameradschaft und vom Sportverein Eschenfelden.Kein Wunder, dass sich die Gratulanten die Klinke in die Hand gaben: Gerhard Seitz ist im ganzen Ort bekannt. Der Schmiedemeister war viele Jahre Gemeinderat und 2. Bürgermeister seiner Heimatgemeinde sowie in vielen Vereinen aktiv. Den Schlossereibetrieb seiner Eltern hatte er in vierter Generation zur Landmaschinenwerkstätte und Spenglerei ausgebaut. Seit 1996 führt Sohn Manfred den Betrieb, der noch einmal vergrößert wurde, umgezogen und inzwischen auch Unimog-Stützpunkt ist.Gerhard Seitz und seine Frau Karoline haben zwei Töchter, Monika und Heidi sowie Sohn Manfred. Das Familienglück komplettieren die Enkel Rebecca, Philipp und Valentin. Und im nächsten Jahr können sie alle schon wieder groß feiern - denn am 17. Oktober haben Gerhard und Karolina Seitz ihren 60. Hochzeitstag.