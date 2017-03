Er leidet unter Schizophrenie und will die Krankheit nicht so recht als wahr für sich akzeptieren. Doch der nun bald 60-Jährige ist zum Sonderling geworden, der ansatzlos hergeht, auf wehrlose Frauen einschlägt, sich mit Polizisten anlegt und in Geschäften für helle Aufregung sorgt.

Frauen misshandelt

Polizeichef verletzt

Der Mann arbeitete einst in hoch dotierter Position als Diplom-Ingenieur. Damals wohnte er in Regensburg, jetzt in Sulzbach-Rosenberg. In beruflicher Stellung ist der 59-Jährige schon lange nicht mehr. Die staatliche Grundsicherung sorgt für sein Auskommen. Wo aber, so stellte sich angesichts einer Reihe von Vorkommnissen die Frage, soll die Zukunft des Alleinstehenden stattfinden? In der Forensik oder weiterhin in seiner Zweizimmerwohnung?In einem Sicherungsverfahren am Landgericht vor der Ersten Strafkammer unter Vorsitz von Roswitha Stöber offenbarte sich: Der Mann ist seit vielen Jahren an Schizophrenie erkrankt. Er muss Medikamente nehmen, tut es aber offenbar über weite Strecken hinweg nicht. Manchmal geht er zum Nervenarzt, dann aber nerven ihn solche Konsultationen und er bleibt weg. Sogenannte Depotspritzen mag er nicht, die Einnahme von Tabletten ist seinem Gutdünken überlassen.Schon 2005 hatten Regensburger Richter eine Unterbringung in der geschlossenen Anstalt angeordnet. Damals bereits, weil Frauen misshandelt wurden. Diese Entscheidung wurde aber, was rechtlich möglich ist, zur Bewährung ausgesetzt. Die Bewährung lief 2010 ab. Jetzt ging es um das gleiche Thema.Im August 2015 trat der damals 57-Jährige einen Zug durch die Sulzbach-Rosenberger Innenstadt an. "Völlig verwirrt, mit verrückten Augen", wie die Richter nun von Zeugen hörten. Er griff zunächst ansatzlos eine 28-Jährige an, die an einer Bushaltestelle auf der Bank saß, und ohrfeigte sie. Dann ging er mit stierem Blick weiter und fiel über eine heute 34-Jährige her, die vor einem Geschäft stand. Die Frau wurde an die Glasvitrine geworfen und übel misshandelt. Als ihre Schwester (29), nicht weit vom Tatort entfernt stehend, völlig erschrocken eingreifen wollte, erhielt auch sie Fausthiebe, die später blau gefärbt als Blutergüsse den Körper übersäten. Erhebliche Verletzungen bei beiden, wie in ärztlichen Attesten stand.Die völlig ansatzlos erfolgten Gewaltakte bemerkten auch andere. Die Sulzbach-Rosenberger Polizei wurde alarmiert. Im anrückenden Streifenwagen saß der damalige Polizeichef Klaus Erras. Der jetzt 61-Jährige schilderte nun, wie der hünenhafte Täter Widerstand leistete. Erras wurde verletzt, seine Uniform blutbefleckt, das Diensthemd zerrissen. Nur mit Mühe gelang es ihm und seinem Kollegen, dem Ingenieur (Erras: "Wir kannten ihn schon") Handschellen anzulegen.Der Täter kam danach, nicht zum ersten Mal, ins Bezirkskrankenhaus. Kaum entlassen, tobte er sich weiter aus. In der Anschuldigungsschrift von Staatsanwältin Dr. Isabel Rupprecht standen furiose Auftritte in Sulzbach-Rosenberger Supermärkten. Man erfuhr aber auch von einem Intermezzo in der Amberger Innenstadt. Dort wurde der Mann gegenüber Passanten aggressiv. Als Polizisten kamen, legte er sich mit ihnen an, musste gefesselt und zur Wache gebracht werden. Dort ging das Spektakel weiter. Danach schaffte man ihn erneut in die Regensburger Forensik. Bis dato waren das stets zeitlich begrenzte Aufenthalte für einen, der 150 000 Euro Abstandszahlung von seinem ehemaligen Arbeitgeber durchbrachte, später eine Erbschaft machte und über deren Höhe nun keine Angaben machen wollte.Eines aber erfuhren die Richter sinngemäß: Ja, richtig. Er habe tatsächlich laut vor sich hin gesungen, als ihn der Weg durch einen Supermarkt führte und er deswegen getadelt wurde. Und, ebenfalls der Wahrheit entsprechend: "Ohne Medikamente rede ich mit mir selbst." Für die Kammer eine Entscheidung, die äußerst sorgfältig abgewogen werden musste. Denn die geschlossene Unterbringung eines Menschen kommt dauerhaftem Freiheitsentzug gleich. Deswegen hörte man auch einen Sachverständigen. Die Beratung war bei Redaktionsschluss noch im Gang.