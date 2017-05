Amberg-Sulzbach. Er setzte alle Hebel in Bewegung, um sich aus der Schusslinie zu bringen. Doch Richter Ludwig Stich durchschaute diese illegalen Manöver und klärte den Sachverhalt auf. Drei Verhandlungstage waren dazu nötig. Dann wurde der Täter im wahrsten Sinn des Wortes aus dem Verkehr gezogen.

"Alles Räuberpistolen"

Durch Zeugen überführt

Sie sind überführt durch alle Zeugen. Richter Ludwig Stich

Der 33-Jährige aus dem westlichen Landkreis hätte es einfacher und womöglich auch, gemessen am Strafausspruch, billiger haben können. Doch der Arbeiter wurde nicht müde, immer neue und für ihn womöglich stechende Asse aus dem Ärmel zu ziehen. "Alles Räuberpistolen", wie Amtsgerichtsdirekor Ludwig Stich zum Schluss des dreitägigen Prozesses bilanzierte.Zum Sachverhalt: Der führerscheinlose 33-Jährige knatterte über Wochen hinweg mit seinem Motorrad vom Wohnort 32 Kilometer weit zu seinem im Kreis Schwandorf angesiedelten Arbeitgeber. Über 100 solcher illegalen Fahrten warf ihm Staatsanwalt Jan Prokoph vor. Irgendwann warteten Zivilfahnder der Polizei auf den Mann. Sie nahmen ihn auf dem Parkplatz seiner Arbeitgeberfirma fest. Dabei stellte sich heraus: Der 33-Jährige stand unter Drogeneinfluss, er hatte ein falsches Kennzeichen an seinem Krad. Kurz danach kam es zur Hausdurchsuchung. Ergebnis: Kleinere Rauschgiftmengen gefunden, deponiert in einem Bilderrahmen.Das führte zu einer ungewöhnlichen Anklage-Mischung: Drogen, Fahren ohne Führerschein, Kennzeichenmissbrauch. Das alles wäre bei einem raschen Geständnis schnell erledigt gewesen. Doch der Arbeiter legte Fallstricke aus. Allerdings in sehr durchschaubarer Art. Der Mann behauptete, er sei über längere Zeit hinweg von einer Nachbarin zu seiner Arbeitsstelle chauffiert worden. Als diese Frau nun als Zeugin erschien, entpuppte sie sich als Mutter des Angeklagten. Sie bestätigte die Fahrten und hat jetzt ein Ermittlungsverfahren am Hals.Nächste Rochade: Bei der Festnahme habe sich die Polizei nicht zu erkennen gegeben. Richter Stich hörte alle beteiligten Beamten. Ergebnis: Kein wahres Wort an dieser Behautptung. Es kam noch heftiger. Der 33-Jährige versicherte, dass er zwei Kräder besitze und die Kennzeichen beider Fahrzeuge beim Landratsamt umgemeldet habe. Ein dort beschäftigter Freund sei ihm für 50 Euro Trinkgeld behilflich gewesen, das zu veranlassen. Am dritten Prozesstag ergab sich: Der angebliche Kumpel ist schon seit Jahren nicht mehr bei der Zulassungsstelle tätig. Zwei Tage vor seiner jetzigen Vernehmung hatte ihn der 33-Jährige über Telefon gebeten, keine Aussage vor Gericht zu machen. "Ich hab's halt probiert", kommentierte der Angeklagte.Er hat es versucht und landete voll auf dem Bauch. Denn das Urteil war heftig. Der einschlägig Vorbestrafte bekam ein Jahr Haft zur Bewährung. Er muss für weitere drei Jahre auf seinen Führerschein verzichten und erhielt außerdem drei Monate Fahrverbot für Kraftfahrzeuge aller Art. Nicht genug damit: Sein bei den über Hundert illegalen Touren verwendetes Motorrad wird eingezogen. Außerdem muss er 3600 Euro Geldbuße zahlen und sich in eine Drogenentwöhnung begeben. Mit dieser Entscheidung entsprach Richter Stich weitgehend dem Antrag des Staatsanwalts. Stich bilanzierte: "Sie sind überführt durch alle Zeugen."