Der auf zwei Verhandlungstage angesetzte Strafprozess gegen den Schmäh-Blogger Hans F. (Name geändert, wir berichteten) geht in die Verlängerung. Das ursprünglich für Mittwoch vorgesehene Urteil wird sich um drei Wochen verzögern.

Klare Abfuhr

Nicht krankheitswertig

Die Sachkunde stützt sich auf mein Leben. Amtsgerichtsdirektor Ludwig Stich

Er weiß sehr wohl, dass sein Verhalten strafrechtlich sanktioniert wird. Dr. Thomas Lippert, Gutachter

Denn der renommierte Verteidiger des 63-Jährigen aus dem Landkreis, Michael Euler (Frankfurt/M.), möchte auf zwei von ihm eingebrachte Beweisanträge nicht verzichten und abgearbeitet wissen. Obwohl er mit einem seiner Vorstöße vorerst klar gescheitert ist. Da es in der Anklage unter anderem um Besitz und Verbreitung kinder- und jugendpornografischer Schriften geht, wollte der Anwalt gutachterlich geklärt wissen, ob das als Beweismittel vorgelegte Bildmaterial nicht "ausschließlich erwachsene Darsteller" und eben keine Kinder und Jugendliche zeigt.Amtsgerichtsdirektor Ludwig Stich, der dem Prozess vorsitzt, lehnte diesen Antrag als unbegründet ab. Auf was sich die nötige Sachkenntnis denn stütze?, hakte Euler nach und erhielt eine ernüchternde Antwort: "Mein Leben", beschied Stich dem Anwalt knapp. Damit waren die prozessualen Scharmützel zu diesem Thema noch nicht erledigt. Später wollte Euler Kopien der inkriminierten Aufnahmen, um sie selbst einem Gutachter vorzulegen. Auch das verweigerte das Gericht mit dem Hinweis, es handle es sich um Beweismittel. Erfolgreich war die Verteidigung hingegen bei ihren Bemühungen, das Produktionsdatum eines bei Hans F. sichergestellten Luftgewehrs zweifelsfrei zu klären. Davon hängt ab, ob es einer Waffenbesitzkarte - die der Angeklagte nicht hat - unterliegt oder nicht. Dazu wird noch ein Mitarbeiter des Herstellers befragt.Eulers Verteidigungsstrategie offenbarte sich bisher zweigeteilt. Die Zeugenaussagen zu den angeklagten drei Fällen von Beleidigungen blieben unkommentiert. Bei den anderen Vorwürfen hakte er hingegen akribisch nach. Weshalb, wurde nach dem gerichtspsychiatrischen Gutachten von Dr. Thomas Lippert deutlich. Eine krankheitswertige Persönlichkeitsstörung in der Gesamtheit attestiert der Experte Hans F. nicht. Maximal in der Tendenz und in unterschiedlicher Akzentuierung.Laut Lippert seien die schriftlich als Briefe oder Einträge auf seinen beiden Internet-Blogs verfassten Beleidigungs-Orgien des 63-Jährigen anders zu bewerten, als die unbestreitbare sexuelle Neigung, sich zu Mädchen in oder kurz nach der Pubertät hingezogen zu fühlen. Der Angeklagte ist mehrfach einschlägig vorbestraft und hat zweimal längere Haftstrafen verbüßen müssen. Nicht zuletzt daraus leitet der Gutachter ab, "er weiß sehr wohl, dass sein Verhalten strafrechtlich sanktioniert wird".