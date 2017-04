Pittersberg/Kreith. Pfarrer Josef Fromm liest als Ruhestandsseelsorger regelmäßig, meist mittwochs, im Filialkirchlein von Kreith (Marienkapelle/Pfarrei Pittersberg) eine Messe, wofür die Gläubigen des Ortes dankbar sind.

Vor einiger Zeit hat Fromm für das Gotteshaus eine große Fatima-Madonna gestiftet, die er auf Umwegen über einen Fatima-Pilger (gestorben 2007) als Geschenk erhalten hatte. Geschichte und Weg dieser Figur sind nun in der Marienkapelle verewigt: Zur Freude der Gläubigen wurde sie anlässlich des kürzlich gefeierten 90. Geburtstags von Pfarrer Fromm auf einer Tafel niedergeschrieben.Die Inschrift lautet: "Geschenk von Josef Ellert, Lengenfeld, gestorben am 22. 2. 2007. Er wallfahrtete 1970 nach Fatima und erwarb sich dort die Statue. Die Schwester von Pfarrer Fromm, die diese Statue geschenkt bekam, gab sie weiter an ihren Bruder, Seelsorger Josef Fromm. Er wiederum verschenkte sie im Jahre 2010 weiter an die Marienkapelle von Kreith, in der er seit 1992 mit den Gläubigen Eucharistie feiert."