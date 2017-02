Amberg-Sulzbach. Die Grippe hat die Republik im Griff - der Landkreis Amberg-Sulzbach bildet da keine Ausnahme. Das Gesundheitsamt meldet sprunghaft steigende Betroffenen-Zahlen. "Die Erwartung, dass ein bestimmter Grippetyp vorherrschen wird, der vor allem für ältere Menschen gefährlich werden kann (Influenza A/H3N2), hat sich leider bestätigt", teilte Gesundheitsamtsleiter Dr. Roland Brey gestern mit.

"Die Zahl der gemeldeten Fälle - positive Labornachweise einer Influenza - steigt bei uns von Woche zu Woche sprunghaft an." Sie liege mit rund 300 bereits jetzt weit über den Zahlen des gesamten Vorjahres (rund 200). Brey fügt hinzu, hinter jedem amtlich registrierten Patienten stünden viele Erkrankungen, bei denen kein Arzt konsultiert und keine Labor-Diagnostik gemacht werde - und die deshalb auch nicht gemeldet werden: "Es dürften somit tatsächlich Tausende in der Region an Grippe erkrankt sein." Charakteristisch für die echte Grippe (Influenza) sei "ein plötzlicher Krankheitsbeginn mit Fieber und typischen Symptomen wie Halsschmerzen, trockenem Husten und heftigen Kopf-, Muskel- und/oder Gliederschmerzen". Es gebe aber auch Fälle ohne Fieber. Diese ohne Labor-Diagnostik von einer Erkältung oder einem grippalen Infekt zu unterscheiden, sei schwierig.Bei einigen Personen bestehe ein erhöhtes Risiko von Komplikationen (Atembeschwerden, schwere Atemwegsinfektionen, Lungenentzündungen). Etwa bei chronisch Kranken (Asthma, andere Atemwegs- oder Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Niereninsuffizienz, Immunschwäche), Schwangeren, Babys, Kleinkindern sowie über 65-Jährigen.

Einfach vorbeugen

Nicht in die Klinik Wer zu einer Risikogruppe gehört, an Grippe-Symptomen leidet oder Komplikationen bemerkt, dem rät das Gesundheitsamt, sich telefonisch an den Hausarzt oder unter 116 117 an den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung zu wenden - auch, um die Notaufnahmen der Krankenhäuser zu entlasten. Etwa jeder dritte dem Amt gemeldete Fall komme aus dem stationären Bereich. "Das Durchschnittsalter der Grippekranken im Krankenhaus beträgt 74 Jahre" - deutlich mehr als das aller gemeldeten Kranken (56 Jahre). Das Gesundheitsamt beantwortet Fragen: 09621/3 96 69.

Als Prävention während der Grippewelle empfiehlt das Gesundheitsamt "einfache Vorsorgemaßnahmen und Hygieneregeln". Dies sei sowohl für Gesunde als auch für bereits Erkrankte sinnvoll - denn wer sich konsequent an diese Tipps halte, senke "gleichzeitig die Übertragung der Viren und das Ansteckungsrisiko":Hände waschenRegelmäßig und gründlich die Hände waschen - mit Wasser und Seife.Zu Hause bleiben.Wer Grippesymptome spürt, bleibt am besten zu Hause. Das verhindert, dass die Krankheit weiter übertragen wird. "Kurieren Sie Ihre Grippeerkrankung vollständig zu Hause aus", empfiehlt das Gesundheitsamt - und "warten Sie mindestens noch einen Tag nach dem vollständigen Abklingen des Fiebers, bis Sie wieder in den Alltag außerhalb des Hauses zurückkehren".Ins Papiertaschentuch niesenWer husten oder niesen muss, sollte dabei ein Papiertaschentuch vor Mund und Nase halten - und dieses dann in einem Abfalleimer entsorgen. Das Gesundheitsamt rät dazu, sich danach gründlich die Hände mit Wasser und Seife zu waschen. "Wenn Sie kein Taschentuch zur Verfügung haben, husten oder niesen Sie in Ihre Armbeuge", lautet ein weiterer Tipp - denn "dies ist hygienischer, als die Hände vor den Mund zu halten". Wer dies trotzdem tut, sollte sich möglichst gleich danach ebenfalls gründlich die Hände waschen. (eik)