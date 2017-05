Inzwischen ist es weg. Davor sorgte das herrenlose (?) Fahrrad auf dem Gehsteig täglich für Gesprächsstoff in der Redaktion. Und für eine Glosse in der AZ. Daraufhin meldete sich Dr. Roland Brey, der Chef des Gesundheitsamts, zu Wort - mit einer aktuellen Studie.

Ein guter Grund, aufs Rad zu steigen "Als Amtsarzt beschäftige ich mich mit der öffentlichen Gesundheit, habe also die Bevölkerung im Blick", schreibt Dr. Roland Brey, der Leiter des Gesundheitsamts und selbst ein "passionierter Radler", an OB und Landrat.



Weil auch die Politikberatung zu den Aufgaben seiner Behörde gehöre, macht er beide auf eine aktuelle Studie aufmerksam, die "die gesundheitlichen Vorteile des Fahrradfahrens" thematisiert.



Die Studie ist im British Medical Journal erschienen und untersucht den Zusammenhang zwischen aktivem Pendeln, Herzerkrankungen, Krebs und Sterblichkeit. Ein Artikel in Deutsch fasst es laut Dr. Brey so zusammen: "Radfahren zur Arbeit reduziert das Risiko von Krebs- und Herzerkrankungen massiv."



Deshalb könne man folgern: "Arbeitgeber und Behörden sollten aktive Menschen unterstützen. Es ist laut Aussage der Experten von größter Bedeutung, körperliche Aktivität leichter zugänglich zu machen. Behörden und Arbeitgeber sollten die Menschen dazu ermutigen, dass sie mit dem Fahrrad zu Arbeit fahren oder den Weg zu Fuß gehen." (eik)

"Radfahren zur Arbeit reduziert das Risiko von Krebs- und Herzerkrankungen massiv": Diese Information leitete Brey auch gleich an zwei Verantwortliche in Sachen Radwege weiter - an Ambergs Oberbürgermeister Michael Cerny und Landrat Richard Reisinger, um deren "politische Bemühungen zum Ausbau der Radwege argumentativ zu unterstützen" und um ihren weiteren Einsatz "für das Radfahren in Stadt und Landkreis" zu erbitten.Auch privat sind beide dem Radeln nicht abgeneigt, wie sie der AZ verraten haben:OB Michael Cerny: Passend zum Thema war ich in meinem Urlaub im April mit dem Fahrrad unterwegs. Wir sind in mehreren Etappen mit dem Fahrrad von Schlanders in Südtirol bis zum Gardasee gefahren.Landrat Richard Reisinger. Das ist gar nicht so lange her, wie Sie vielleicht vermuten. In den Osterferien war ich mit dem Rad unterwegs - mehrmals sogar.Cerny: Ehrlich gesagt wäre das Wort "öfter" übertrieben, aber ab und zu nutze ich das Fahrrad in der Stadt. Überwiegend privat, oder wenn es passt, auch mal für den Weg in die Arbeit.Ausgehend von den verschiedenen Terminen nutze ich dienstlich aber meistens das Auto. Zugegebenermaßen ist das oft auch Bequemlichkeit. Dienstlich ist es aber oft so, dass die Fahrt mit dem Rad schwer planbar ist.Und abhängig vom Wetter macht ein durchgeschwitzter oder vom Regen durchnässter OB dann auch kein gutes Bild.Reisinger: Durchaus ja, allerdings fast ausschließlich außerhalb des Landkreises. Ich weiß, das ist jetzt keine gute Werbung für unser ansprechendes Radwegenetz, das ich wirklich wertschätze (vor allem den Schweppermannradweg).Aber an gelegentlich freien halben Tagen verlasse ich mein "Arbeitsrevier", transportiere mein unspektakuläres Cityrad ohne E-Motor vorzugsweise in die Städte Erlangen, Nürnberg und Regensburg, wo ich unbeachtet, ohne jeglichen sportlichen Ehrgeiz und zum Teil sogar in Fußgängerzonen (da, wo es erlaubt ist), das Umherradeln mit Coffee-Stop genieße.Darüber hinaus nehme ich in fast jeden Urlaub mein Rad mit und fahre vorzugsweise - das mag Sie jetzt nicht erstaunen - der Steigungsfreiheit wegen an Kanälen (zum Beispiel Ludwigskanal) und Flüssen entlang.Cerny: Wir planen aktuell, in unserem städtischen Fuhrpark verstärkt E-Bikes einzusetzen, die dann natürlich auch dem OB zur Verfügung stehen. Im aktuellen Haushalt haben wir auch 100 000 Euro für neue Fahrradabstellplätze geplant, um die Fahrt mit dem Fahrrad für die Bürger, aber auch für Mitarbeiter der Verwaltung attraktiver zu machen.Reisinger: Grundsätzlich eine sympathische Idee. Allerdings bin ich nahezu täglich in der Kombination Büro und Auswärtstermine in den "unendlichen bergigen Weiten" meines Landkreises unterwegs.Die Fortbewegung per Rad bietet sich eher für ein zusammenhängendes, städtisches Gebiet an. Hier hat der Leiter meines Gesundheitsamts, Dr. Roland Brey, als Amberger einen strategischen Vorteil. Vermutlich ist er aber auch einfach fitter. In jedem Fall unterstütze ich uneingeschränkt seinen Rat, bezüglich der gesundheitsfördernden Wirkung öfters mal auf das Rad umzusteigen. Ob ich da allerdings sein glaubwürdigster Werbeträger bin, bezweifle ich.Die Fahrt von Sulzbach-Rosenberg in das Kurfürstliche Schloss in Amberg wäre zwar auch überlegenswert, allerdings ist der Dresscode des Landrates mit der Radfahrer-Funktionskleidung nicht ganz kompatibel, so dass Umziehen und Duschen im Amt notwendig wären. Da stoße ich schon mangels Dusche an logistische Grenzen.