Amberg. Schnell noch eine Nachricht schreiben, kurz einen Anruf annehmen: Immer öfter kracht es im Straßenverkehr, weil Auto- oder Lastwagenfahrer mit dem Mobiltelefon hantieren. "Das Thema Ablenkung am Steuer beschäftigt uns immer mehr", erklärt Erster Polizeihauptkommissar Hans-Peter Klinger. Am Dienstag startete die Polizei deswegen eine Reihe von Schwerpunktkontrollen mit dem Anliegen, die Verkehrsteilnehmer vor Sorglosigkeit zu warnen.

Vormittags postierten sich Klinger und seine Kollegen zwei Stunden lang in der Amberger Fuggerstraße, danach für einen ähnlichen langen Zeitraum in der Hirschauer Straße. Am Nachmittag richteten die Beamten eine Kontrollstelle vor der Grund- und Mittelschule in Schnaittenbach ein. Diverse Autofahrer erwischten die Polizisten mit dem Handy am Ohr. Ein Bußgeld von 60 Euro, 28,50 Euro Bearbeitungsgebühr und ein Punkt in Flensburg erwarten die Ertappten. Auch den Sicherheitsgurt hatten einige Fahrzeugführer nicht angelegt. Sie müssen 30 Euro zahlen. Klinger kündigte weitere Kontrollen in der Region an.