Bei der Jahresversammlung des Kaninchenzuchtvereins B742 Amberg und Umgebung lobte Vorsitzender Stefan Birner vor 78 Mitgliedern die Leistungen der Aktiven. Langweilig war das Jahr nicht - er verwies auf viele Aktionen.

Terminvorschau Beim Amberger Ostermarkt (Sonntag, 2. April) will sich der Verein wieder mit einer kleinen Kaninchenausstellung beteiligen.



Zum großen Bezirkszüchtertreffen am Sonntag, 11. Juni, in Nittenau fährt eine große Anzahl von Mitgliedern mit der Vereinsfahne mit dem Bus.



Die Gartenkolonie An der Vils feiert am Wochenende, 15. und 16. Juli, ihr 100-jähriges Bestehen. Hier ist auch der Kaninchenzuchtverein mit dabei und will ein Programm für Kinder und Erwachsene bieten.



Am Wochenende, 11. und 12. November, findet die eigne Kaninchenausstellung im Vereinsheim statt.



Den wichtigsten Ausstellungstermin für das Zuchtjahr stellt die 33. Bundesschau in Leipzig dar. Dort werden rund 30 000 Kaninchen zu sehen sein. (e)

Amberg-Sulzbach. Die Teilnahme am Amberger Ostermarkt war eine davon. Hier ist der Amberger Verein laut Birner nicht mehr wegzudenken, so groß ist die Besucherfrequenz an den Ausstellungskäfigen und Ständen. Das Vereinsheim und die Ausstellungshalle wurden restauriert und modernisiert, die Handarbeits- und Kreativgruppe feierte im Sommer ihr 50-jähriges Bestehen. Das Fest der Gartenkolonie An der Vils mit Schmusehasen und Bastelarbeiten lockte viele Kinder ins Vereinsheim. Birner: "Die Vereinstagesfahrt zum Weihnachtsmarkt nach Augsburg wurde sehr gut angenommen, die Lokalschau im November war rundherum gelungen. Nicht nur zahlreiche Ehrengäste, sondern auch 200 erwachsene Besucher und 150 Kinder und Jugendliche besuchten über zwei Tage unsere ausgestellten Rassekaninchen." Birner hob des Weiteren die 28-jährige Tätigkeit des Mitglieds Karl Rösl hervor.Tätowiermeister Herbert Inhofer gab einen Überblick über die im Verein gezüchteten Rassen und Farbenschläge. Es waren im vergangen Zuchtjahr zwölf Rassen und 170 Jungtiere aufgezogen worden. Vereinsmeister wurde die Gemeinschaft Meindl mit der Kaninchenrasse Satin elfenbeinfarbig (485 Punkte), gefolgt von Herbert Inhofer mit Blaue Wiener und Rote Neuseeländer (483,5). Den Rang des dritten Vereinsmeisters erreichte Bernhard Birner mit Blaue Wiener (481,5).An der 32. Landesschau in Straubing beteiligte sich Bernhard Birner und erzielte 384 Punkte bei den Blauen Wienern. Vorsitzender Stefan Birner gratulierte zu diesen Erfolgen. Mit Stolz verkündete Birner, dass die Zuchtgemeinschaft Meindl die beste Gruppe mit der Rasse Satin elfenbein (387,5 Punkte) auf Kreisverbandsebene war und den Bezirksverbandsehrenpreis zum Amberger Verein holte.Die Neuwahlen des Vorstands ergaben folgende Ergebnisse: Vorsitzender Stefan Birner, 2. Vorsitzender Heinz Bauer, Schriftführerin Alexandra Donhauser, Kassenführer Karl Rösl, Kassenrevisoren Heinz Niklas und Peter Schwab, Tätowiermeister Herbert Inhofer, Jugendgruppenleiter Heinz Bauer, Zuchtbuchführer Peter Schwab. Neu dazu kam Mark Passow als 2. Jugendleiter und Fahnenträger. Vereinsvorsitzender Stefan Birner zeichnete Stefan Brem für 40-jährige Mitgliedschaft aus.