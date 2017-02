Der Mann brauchte mitunter bis zu fünf Gramm Heroin am Tag. Das bedeutete: Regelmäßig mussten größere Geldbeträge her, um die Sucht zu finanzieren. Nun dauerte es vor dem Schöffengericht einige Zeit, bis alle von dem 29-Jährigen begangenen Diebstähle aufgelistet waren.

Gerangel an Schmuckstand

"Waren alle betrunken"

Schon mit 14 straffällig

Der Arbeitslose hatte Glück beim später verhängten Strafmaß. Denn in zwei Anklageschriften, die Staatsanwalt Jan Prokoph verlas, standen neben etlichen anderen Vorfällen auch Verbrechenstatbestände.Als die Richter eingehend nachforschten, stellte sich heraus: Ein als versuchte räuberische Erpressung vom Staatsanwalt geschilderter Vorfall musste letztlich als Nötigungsversuch gewertet werden. Und aus einem anfangs als räuberischer Diebstahl behandelten Eigentumsdelikt wurde einfacher Diebstahl.Der Angeklagte gab vieles zu. Um seine Rauschgiftsucht zu finanzieren, ging er auf Beutezug in diversen Amberger und Sulzbach-Rosenberger Geschäften. Aus einem Baumarkt nahm er teuere Elektrowerkzeuge mit; in einer Sulzbach-Rosenberger Apotheke klaute der Mann Kosmetika. Auch Parfums stahl der 26-Jährige - und Jacken aus einem Amberger Bekleidungshaus. Zur Debatte stand ferner der Aufbruch eines Kiosks in Sulzbach-Rosenberg. Doch diese Straftat wies der Arbeitslose strikt von sich.Die Auflistung ging weiter. Im Zugangsbereich eines Sulzbach-Rosenberger Supermarkts brachte der 29-Jährige sieben an einem Schmuckstand angebotene Ringe in seinen Besitz. Das wurde sofort entdeckt. Der Schmuckstand fiel um, es gab ein Gerangel. "Ich wollte nur fort", hörte das Schöffengericht vom Täter. Wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls ermittelte die Polizei. Doch dazu hätte die Anwendung von Gewalt nachgewiesen werden müssen.Im September 2015 befand sich der verheiratete Familienvater in einem Amberger Haus, das Obdachlosen als Unterkunft dient. Es gab Streit mit einem Mitbewohner, dessen Handschuhe der 29-Jährige unbedingt haben wollte. Geschah das in erpresserischer Absicht? "Nein", unterstrich der Beschuldigte und bestritt, dass er dem Opfer einen Faustschlag verpasste, um seine Drohung zu untermauern. "Haben Sie gedroht, mit einem Messer zuzustechen?", fragte Richter Markus Sand. Die Antwort:"Kann sein. Aber ich hatte kein Messer." Außerdem: "Wir waren alle betrunken." Aus der versuchten Erpressung wurde später im Urteil eine versuchte Nötigung.Nach einem Gutachten des Landgerichtsarztes Dr. Reiner Miedel bestand kein Zweifel: Der Mann war dringend therapiebedürftig. Eine solche länger dauernde Maßnahme hielten auch Verteidiger Michael Trummer und Staatsanwalt Jan Prokoph für angebracht. Prokoph ordnete die lange Liste der Diebstähle unter "gewerbsmäßig begangen" ein, hielt versuchte Nötigung für erwiesen und forderte neben der Unterbringung in einer geschlossenen Therapieeinrichtung zwei Jahre und vier Monate Haft.Das Schöffengericht verhängte zwei Jahre Gefängnis. Es bezog eine noch offenstehende Freiheitsstrafe mit ein und sah angesichts einer langen Liste von Vorahndungen keine Chance zur Bewährung. Außerdem wurde dem 29-Jährigen die Möglichkeit gegeben, auf Drogenentzug zu gehen. Ein gegen den Mann bestehender Haftbefehl wurde aufrechterhalten. "Es wird Zeit, dass Sie etwas ändern. Demnächst ist Ihr 30. Geburtstag", gab Richter Sand dem Familienvater mit auf den Weg und erinnerte daran: "Sie haben seit Ihrem 14. Lebensjahr Einträge im Strafregister."