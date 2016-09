Für seine Verdienste erhielt Meier den Tschurtschenthaler, die höchste Ehrung des Bezirksverbandes. "In dankbarer Anerkennung für besondere Verdienste um die Gartenkultur und Landespflege in der Oberpfalz" verlieh der Kreisvorsitzende stellvertretend für den Bezirk und mit dem Kreisverband die Oberpfalz-Medaille in Gold an Willi Meier.Reisinger würdigte Meiers vielfältiges Engagement für die grüne Sache. Bereits 2014 konnte der Verein ein Jubiläums-Triple feiern: 50 Jahre Obst- und Gartenbauverein, 40 Jahre Vorsitzender Willi Meier und 20 Jahre Kräutergarten Schnaittenbach. Alle drei Jubiläen trugen die unverwechselbare Handschrift des rührigen Gartlers. Der Kräutergarten im Hinterhof des alten Rathauses in Schnaittenbach wurde auf sein Betreiben 1993/94 angelegt. Er hat sich seitdem zu einem sehenswerten Heil- und Gewürzkräutergarten entwickelt. Ein Team des Obst- und Gartenbauvereins pflegt die Anlage, durch die der Vorsitzende jedes Jahr unzählige Interessierte führt.Meier widmet sich aber auch mit Hingabe der Vereinsführung und der Programmgestaltung für die Mitglieder. Seit 1992, dem Jahr des Holunders in der Oberpfalz, veranstaltet der OGV ein Hollerfest. "Aktivitäten im Bereich der Orts- und Stadtverschönerung und die Heranführung von Kindern und Jugendlichen an die Natur runden sein vielfältiges Engagement ab", betonte Reisinger.