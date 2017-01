Der schwerste Glatteis-Unfall passierte in Vilshofen: Dort rutschte ein Mann von seiner steilen Grundstückseinfahrt nach unten auf die Straße direkt in ein vorbeifahrendes Räumfahrzeug. Der Unimog überrollte das rechte Bein des 51-Jährigen und brach seinen Oberschenkel. Auch in Vilseck überschlug sich ein Auto. Die Pkw-Lenkerin und ihr Baby blieben aber fast unverletzt.

Amberg. (ath/wih) Die Amerikanerin (21) erlitt laut Polizei lediglich eine Gehirnerschütterung, ihr einjähriger Sohn blieb bei dem Unfall völlig unversehrt. Dennoch kamen beide vorsorglich ins Krankenhaus. Immerhin war der schwere Geländewagen auf der Staatsstraße 2166 aus Richtung Freihung von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich auf einer angrenzenden Wiese drei Mal überschlagen, wie die PI Vilseck mitteilte.Außer diesem Vorfall und dem schwerverletzten 51-Jährigen im Riedener Ortsteil Vilshofen meldete die Polizeiinspektion Amberg in ihrem Zuständigkeitsbereich mit weiten Teilen des Landkreises nur elf Blechschäden , die bis auf einen glimpflich ausgingen. In der abschüssigen Ägidienstraße konnte ein 31-Jähriger seinen rutschenden Kia nicht zum Stehen bringen und touchierte nacheinander fünf am Rand geparkte Autos. Sonst waren es eher Laternen, ein Stromverteilerkasten, ein Garagentor, eine Leitplanke und zwei Hausmauern, gegen die Kfz-Lenker in Amberg und im Kreis schlitterten.Dass sich die Bürger sowohl am Steuer als auch zu Fuß gut auf die Situation eingestellt hatten und offenbar vom über Nacht einsetzenden Eisregen nicht wirklich überrascht wurden, bestätigte auch das Klinikum St. Marien . Sein Ärztlicher Direktor Dr. Harald Hollnberger zählte am Vormittag "nur" rund 30 Eisunfälle (bis gegen Mittag war der Spuk eh vorbei beziehungsweise die Lage durch die Räum- und Streudienste so weit in Griff gebracht, dass kaum mehr etwas passierte). Im Vergleich zum Blitzeis vom 23. Dezember waren das gut 100 Fälle weniger, und selbst die Verletzungsmuster waren laut Hollnberger nicht so heftig wie kurz vor Weihnachten. Die Notaufnahme hatte sich nach seinen Worten sicherheitshalber mit mehr Personal auf die Lage vorbereitet und kam so nicht ins Schleudern.Das Gleiche gilt für die Mitarbeiter des immerhin gut 1500 Beschäftigte zählenden Klinikums, die praktisch vollständig und ohne große Verspätungen zum Dienst gekommen waren. Und wer es auch bei anderen Töchtern oder Dienststellen der Stadt als großem Arbeitgeber nicht pünktlich oder nur mit größerer Verzögerung geschafft hatte, traf auf das volle Verständnis seines obersten Chefs. OB Michael Cerny hatte schon am Morgen gegen 7 Uhr von zu Hause aus allen Beschäftigten per Rundmail mitgeteilt, dass "Gesundheit und Sicherheit auf dem Weg in die Arbeit im Vordergrund stehen". So sahen das auch viele andere Arbeitgeber gestern und waren nachsichtig bei eventuell zu spätem Eintreffen ihrer Leute.Apropos Verspätung : Dazu kam es auch im Zugverkehr durch teils eingefrorene Weichen, die mit der Eishacke von Hand wieder gängig gemacht werden mussten. Nicht leichter taten sich die Busse . Die gelbe City-Flotte konnte laut RBO-Leiter Helmuth Pfeffer vor 9.20 Uhr überhaupt nicht fahren, weil viele Nebenstrecken spiegelglatt waren und erst nach und nach frei wurden. Bei den Überlandverbindungen gab es Verspätungen von bis zu einer Stunde; Touren nach Freudenberg, Schnaittenbach und Grafenwöhr wurden am Morgen sogar ganz gestrichen.Stichwort Ausfall : Auch die Müllabfuhr konnte in der ganzen Region nicht ausrücken. Sowohl in der Stadt als auch im Landkreis wird der Abfall, der am Dienstag jeweils mit den verschiedenen Sorten dran gewesen wäre, am Samstag, 4. Februar, abgeholt.Auch bei den Pflegediensten kam es zu Einschränkungen. "Das Glatteis war wirklich ein Problem", schilderte Alexandra Nagler, Pflegedienstleiterin des Diakonievereins Amberg. Sie hatte keine Wahl und sagte einige Termine ab: "Wir mussten abwägen, welche Patienten auch einen Tag ohne uns auskommen." Außerdem seien Pfleger später losgefahren als üblich. Die meisten Kunden hätten aber Verständnis gezeigt. "Einige haben sogar selbst angerufen und gesagt, dass wir nicht kommen brauchen", zeigte sich Ingeborg Gerlach, Pflegedienstleiterin der Caritas , erleichtert.Alles andere als leicht hatten es die Bauhöfe in Stadt und Landkreis, die ab 4 Uhr mit ersten und später mit vielen weiteren Kräften unterwegs waren, um Straßen und Gehwege sicher zu machen. Bei Letzteren dauerte es etwas länger, weil zunächst die Hauptverkehrswege und Zufahrten für Krankenhäuser, BRK und Feuerwehren so weit wie möglich rutschfest gemacht wurden. Allein in Amberg waren ab 6 Uhr insgesamt 35 "Handräumer" unterwegs, um Straßenübergänge und Bürgersteige zu bearbeiten.Diese "angenehme" Aufgabe hatten aber auch unzählige Haus- und Grundstücksbesitzer beziehungsweise Anwohner. Sie mussten ebenfalls ab dem frühen Morgen für sichere Wege sorgen. Bereits am Montag hatten sich viele bei den Geschäften mit Streusalz eingedeckt, das teils rar wurde. Beim Hagebaumarkt zum Beispiel gingen bis zum Abend 40 Paletten weg, die letzte wurde am Dienstagmorgen verkauft.

Amberg. Blitzartig wie das Eis reagierte gestern auch das Staatliche Schulamt. Nachdem tags zuvor schon vor dieser Situation gewarnt worden war, hat die Behörde bereits um 5.20 Uhr alle Schulen per Mail verständigt und veröffentlichte es zeitgleich auf ihrer Homepage: Wegen Glatteisgefahr musste am Dienstag an allen Schulen in der Stadt und im Landkreis der Unterricht ausfallen. Das Onetz, der Internetauftritt von Oberpfalz-Medien, und Radiosender meldeten diese Nachricht wenig später.

Durch Postings auf unserer Facebook-Seite, Whats-App und weitere Wege gelang es rasch, nahezu alle Schüler zu informieren: Sie blieben zu Hause. Die Wenigen, die vor den Schultüren auftauchten, wurden wieder heimgeschickt, so dass zumindest bei den Grundschulen die ursprünglich angebotene Betreuung anstelle des Stundenplans nicht nötig wurde. Kindergärten waren geöffnet, hatten aber deutlich weniger Buben und Mädchen in ihrer Obhut als sonst.

Dann eben Ententanz

Von Michael ZeißnerAn guten Ratschlägen herrscht natürlich kein Mangel. Als kürzlich über Deutschlands Norden und Westen Blitzeis hereinbrach, wurde Fußgängern die Laufart der Pinguine oder das Watscheln von Enten als unvermeidlicher Unfallverhütungs-Tipp mit auf den spiegelglatten Weg gegeben. Die Perfektionierung dieser Experten-Hinweise ließ nicht lange auf sich warten.Sonst eher bei Faschingsball-Polonaisen beobachtbar, ging gestern in aller Hergottsfrühe eine Frau in die Fortbewegungsart des gehockten Ententanz-Gangs über, um eine an Glätte nicht mehr zu überbietende Wohnstraße zu überqueren. Sieht komisch aus, hilft aber, weil die Fallhöhe auf ein Minimum reduziert ist. Im Gegensatz zu so manchem begeisterten Ententänzer kippte die Frau zudem gar nicht um. Im gleißend-spiegelnden Lichtspiel der Straßenbeleuchtung hinterließ diese Fußgängerin jedoch einen bleibenden Eindruck.___Mail an den Autor:michael.zeissner@oberpfalzmedien.de