Amberg-Sulzbach. Antanzen: Ein Begriff, den man spätestens seit der Silvesternacht 2015 in Köln und Hamburg kennt. Frauen sexuell betatschen, Männer als üble Machos. In Amberg wurde nun ein solcher Fall stundenlang verhandelt. Mit einem leugnenden mutmaßlichen Täter und ungewöhnlichem Ausgang.

Amüsiert vor Gericht

Veränderte Rechtslage

Ich war das nicht. Der Angeklagte

Der war es! Zwei Zeuginnen

Der Erwerbslose kam bei seinen nächtlichen Touren gerne in einem amerikanischen Mustang-Sportwagen daher. Nun saß er grinsend auf der Anklagebank und amüsierte sich über den Vorwurf, der ihm gemacht wurde. Der 21-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Amberg-Sulzbach soll in einer Juni-Nacht vergangenen Jahres in einer Nabburger Diskothek aufgetaucht sein und dort zwei junge Frauen in einer aus der untersten Schublade geholten Art angemacht haben.Die beiden Mädchen saßen nach eigenem Bekunden an der Bar. Da erschien der 21-jährige, bot angeblich Drinks an. Das wurde abgelehnt. Beide jungen Damen begaben sich zur Tanzfläche. Dort erschien ihr ungebetener Verehrer postwendend. Eine lehnte seine zweideutigen Angebote ab, die andere wurde zur Zielscheibe eines üblen Macho-Gehabes. Der Mann steckte der 19-Jährigen einen 100-Euro-Schein in den Ausschnitt, drückte ihr einen Kuss auf den Hals, griff an Gesäß und Busen. Dazu kam die merkwürdige Einladung, dass sie "viel Geld verdienen" könne, wenn sie mit ihm schlafe. Das Opfer mochte sich diese Zudringlichkeit nicht gefallen lassen. Es wandte sich mit Abwehrbewegungen ab und verständigte Sicherheitsleute.Am Ausgang wurde der 21-Jährige wenige Minuten später festgehalten. "Ich war das nicht", behauptete er damals und jetzt auch beim Prozess vor dem Jugendschöffengericht. Doch die beiden Mädchen, als Zeuginnen vernommen, ließen keinen Zweifel an seiner Täterschaft: "Der war es!" Als sie dies sagten, schmunzelte der 21-Jährige. Es gab einen weiteren Vorwurf. In Auerbach soll der Mann einen Gleichaltrigen auf einem Parkplatz durch dessen offenes Autofenster hindurch mit der Faust geschlagen haben. Das gab er zu, ergänzte aber: "Der hat mich genervt."Nach viereinhalbstündiger Prozessdauer plädierte Staatsanwältin Michaela Frauendorfer. Sie äußerte dabei, dass die brachialen und widerlichen Annäherungsversuche in der Diskothek vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesnovelle stattfanden. Nach jetziger Rechtslage wäre das eine mit hohen Strafen bedrohte sexuelle Nötigung gewesen. So aber könne man lediglich von einer Beleidigung ausgehen. Im Zusammenhang mit der Körperverletzung in Auerbach verlangte sie acht Monate Haft mit Bewährung, 120 gemeinnützige Arbeitsstunden und einen vierwöchigen Dauerarrest."Es könnte eine Verwechslung vorgelegen haben", argumentierte Verteidiger Jürgen Mühl. Von daher forderte er Freispruch für den Vorfall in der Disco und einen Dauerarrest für die Körperverletzung. Was dann geschah, besaß Seltenheitswert: Denn unmittelbar vor der Urteilsberatung brach Richter Peter Jung, erkennbar verärgert, das Verfahren vorläufig ab. Jung sah sich gezwungen dazu. Denn während des Prozesses hatte er einen Mann angerufen, der seinerzeit in der Diskothek als Security-Mann arbeitete. Von ihm, nun als Fernfahrer auf Tour, erfuhr er, dass seinerzeit nach dem Sexualtäter im Lokal gesucht worden war und man verschiedene Männer im Visier hatte. Nach dem Telefonat herrschte im Gerichtssaal Einigkeit, dass dieses Gespräch rein informativen Charakter gehabt habe. Anwalt Mühl aber hatte später den Wortkontakt mit dem Fernfahrer in seinem Schlussvortrag erwähnt und daraus entlastende Momente für seinen Mandanten abgeleitet.Für den Richter stand fest: "Wenn die Angaben des Mannes verwertet werden sollen, muss er als Zeuge her." Mit der Folge, dass das nahezu komplett abgewickelte Verfahren nun wohl neu aufgerollt werden muss.