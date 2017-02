Jedes Jahr stellen sich Eltern die Frage: Ist mein Kind schulfähig? Um darauf die richtige Antwort zu finden, gab Grundschullehrerin Hildegard Feyrer Tipps, wie sich Schulfähigkeit trainieren lässt. Vor allem die Sprachkompetenz sei von großer Bedeutung.

Rechtliche Bestimmungen

Nicht zu viel erwarten

So wie Bundestrainer Löw von seinen Fußballern Disziplin verlangt, wird das die Lehrkraft auch von ihren Schützlingen tun. Hildegard Feyrer

Vilseck. Die Grundschule Vilseck erwartet für das kommende Schuljahr 44 Abc-Schützen. Ihre Mütter und Väter waren zahlreich zum Informationsabend "Ist unser Kind schulfähig?" in die Mehrzweckhalle gekommen. Als Referenten begrüßte Rektorin Petra Ligensa die Hirschauer Grundschullehrerin Hildegard Feyrer. Sie ist seit Schuljahresbeginn Kita-Beauftragte für den Landkreis Amberg-Sulzbach. Die Referentin erläuterte die rechtlichen Bestimmungen zur Schulaufnahme.So werden 2017/2018 alle Kinder schulpflichtig, die bis 30. September das sechste Lebensjahr vollenden oder zurückgestellt wurden. Alle, die bis Dezember sechs Jahre alt werden, können auf Antrag der Eltern eingeschult werden. Noch jüngere Kinder würden aufgenommen, wenn ein amtlicher Schulpsychologe die Schulfähigkeit attestiert. Wie bisher bestehe die Möglichkeit zur Zurückstellung oder zum Eintritt in eine Diagnose-Förderklasse. Hildegard Feyrer definierte "Schulfähigkeit" als einen "komplexen Begriff, der körperliche, motorische, kognitive, motivationale und sozial-emotionale Kriterien" beinhalte. Sie lockerte ihre Ausführungen häufig mit humorvollen Beispielen aus der Schulpraxis auf. Wichtigstes körperliches Merkmal sei die Vitalität. Nur ein gesundes Kind sei den Belastungen durch Schulweg und Unterricht optimal gewachsen. Eltern sollten auf eine gesunde Ernährung ihrer Kinder achten und ihre natürliche Bewegungsfreude unterstützen. Zur Förderung kognitiver Fähigkeiten, wie zum Beispiel Auffassung oder Merkfähigkeit, sollte man Alltagssituationen im Haushalt oder beim Einkaufen nutzen. Spielerisch trainieren ließe sich das zum Beispiel durch Memory-Spiele und Puzzles. Von großer Bedeutung sei die Gestaltauffassung.Da sich viele Buchstaben sehr ähnelten, gelinge der Leselernprozess leichter, wenn die Kinder auch minimale Unterschiede erkennen können. Wichtigste Voraussetzung für den Erfolg sei die Sprachkompetenz des Kindes. Rund 65 Prozent aller Leistungen hingen von ihr ab. Eltern sollten ein gutes Sprachvorbild geben, Fragen erschöpfend beantworten, Geschichten erzählen oder vorlesen. Dadurch würden der passive wie aktive Wortschatz und das Repertoire an Satzstrukturen erweitert.Auf jeden Fall sollten die Kinder über ein gesundes Selbstbewusstsein verfügen und auf das eigene Leistungsvermögen vertrauen. Beides könnten sie nur entwickeln, wenn sie im Alltag Lob, Bestätigung und Zuneigung erfahren. Die Referentin ermahnte die Eltern, die Erwartungen an ihre Kinder nicht zu hoch zu schrauben. Sie sollten ihnen keine Angst vor der Schule machen. Abgerundet wurde der Abend durch eine von den Erzieherinnen vorbereitete Ausstellung zu Lernmaterialien.