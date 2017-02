"Ohne Abschuss des Kormorans wird die Lauterach tot." Hans-Hermann Lier führte Jägern eindrucksvoll den Schaden vor Augen, den der Kormoran im Landkreis anrichtet. Gerade an der Vils bei der Kläranlage in Theuern und im Lauterachtal, von Beutezügen in Fischzuchtanlagen mal ganz abgesehen.

Amberg-Sulzbach. Hans-Hermann Lier, ehemaliger langjähriger Vorsitzender des Fischereivereins Amberg, bat die Jäger darum, dem Verein massives Auftreten der Vögel in ihren Revieren für eine Verlängerung der Abschuss-Ausnahmeverordnung zu melden. Ein weiteres Problem sieht er im vermehrten Fischotter-Auftreten im Landkreis. Lier war zu Gast bei der Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe Amberg im Bayerischen Jagdverband (BJV) in Paulsdorf.Den Waidmännern der Region liegt sehr viel an einer engen Zusammenarbeit mit Naturschützern und dem örtlichen Fischereiverein. Der BJV-Kreisvorstand hat 2016 außerdem das Amt eines eigenen Naturschutzbeauftragten gestärkt. Dieser kümmert sich beispielsweise innerhalb der Wildlandstiftung um eine Umgestaltung der Teiche am Hennenbach in der Gemeinde Freudenberg.In den zurückliegenden Jahren nicht ganz so von großer Bedeutung war die Arbeit des Naturschutzbeauftragten. Ein Feld innerhalb der Arbeit der BJV-Kreisgruppe, das Peter Fröhlich seit dem Vorjahr etwas intensiver beackert. Zu den Schwerpunkten seiner Funktion im Vorstand gehört die jagdliche Interessensvertretung. Diese übt Fröhlich offiziell als BJV-Vertreter im Landschaftspflegeverband und im Naturpark Hirschwald als privates Mitglied und nun auch als Beirat aus. Die Berufung in den Naturschutzbeirat des Landkreises soll heuer erfolgen. "Es kann sich dort durchaus ein wirksames Netzwerk ergeben", sagte Fröhlich.Kontakt hält er auch zum Landesbund für Vogelschutz (LBV). Nach Fröhlichs Worten gingen dazu vom Landesjägertag 2016 in Kulmbach positive Signale für eine engere Zusammenarbeit aus. Der LBV habe ein Jagdpositionspapier verabschiedet. Auch wenn es noch das eine oder andere Vorurteil gebe, so strebe der Jagdverband doch eine enge Zusammenarbeit an wie mit den Fischern.Der BJV als anerkannter Naturschutzverband werde auch als Träger öffentlicher Belange eingebunden, etwa bei zwei wasserwirtschaftlichen Rahmenplanungen der Vils zwischen Schmidmühlen und Vilseck. Die Stellungnahmen seien schon abgegeben. Die Vorschläge, so Fröhlich, seien weitgehend berücksichtigt worden. Die Revierinhaber sollen bei den folgenden Stellungnahmen beteiligt und deren Anregungen und Bedenken berücksichtigt werden.Noch keine genauen Angaben gibt es laut Fröhlich über die möglichen Auswirkungen einer eventuell durch den Landkreis laufenden Tennet-Gleichstromtrasse auf die Reviere und daraus resultierende etwaige Störzahlungen des Netzbetreibers.Abschließend unterrichtete Fröhlich die Versammlung über das BJV-Projekt Wildlandstiftung in der Gemeinde Freudenberg. Konkret gehe es unter anderem um die Renaturierung von kleinen Teichen am Hennenbach. Hier will man nach Aussagen von Peter Fröhlich etwas weg von der intensiven Teichwirtschaft. Fast abgeschlossen seien Abbruch und Entsorgung des Fischerhauses, der Garage und des bereits teilweise eingestürzten Schuppens inklusive Inventar. Was noch bleibe, sei der Rückbau von Ufermauern.BJV-Kreisvorsitzender Franz Erras und Karl-Heinz Beck, Beauftragter für Schießwesen, ermunterten die Jäger, die Jagdwaffen am 18. März und 1. Mai zum Einschießen in der Fatzen zu testen, um waidgerechtes Erlegen der Tiere zu gewährleisten. Von sehr guten Ergebnissen aus dem Hundeführerlehrgang 2016 berichtete Ute Ehebauer. Ein neuer Kurs startet am 31. März.Ekkehard Zink kümmert sich um den Nachwuchs. Demnach steigt die Zahl der Bewerber um den Jagdschein seit drei Jahren. Das habe dazu geführt, dass die Kreisgruppe Amberg die Teilnehmerzahl für den Ausbildungskurs beschränken musste, so Zink, und die Kursgebühr auf 1400 Euro erhöhte. Abwechslungsreich war das Programm der Jungjägergruppe, die Andreas Geilersdörfer leitet. Dazu gehörte ein Besuch im Bad Abbacher Schießkino.