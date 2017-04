Amberg. Die Johanniter-Krippen Hammermühlenkinder (Freudenberg) und Pusteblume (Amberg) wollen kooperieren. Dies ist das Ergebnis eines gemeinsamen Ausflugs der ältesten Kinder aus beiden Einrichtungen zum ersten Kennenlernen nach Amberg. Auf dem Bauernmarkt am Marktplatz gab es viel zu entdecken. Höhepunkt war für die Kinder ein Drechsler, der ihnen zeigte, wie ein Stück Holz zum Ei wird.

Zur Stärkung gab es eine Brotzeit am Hochzeitsbrunnen. Die Krippenleitungen sind sich nach diesem Tag einig, auch in Zukunft ähnliche Treffen zu veranstalten. Gegenseitige Besuche sind ebenfalls vorgesehen. "Nach dem bereits stattgefundenen gemeinsamen Elternabend der Krippen ist auch geplant, dass das Personal in der jeweils anderen Krippe hospitiert. Uns ist die Kooperation besonders wichtig, da wir möchten, dass sich die Kinder gegenseitig kennenlernen und neue Freundschaften geknüpft werden können", sagte Stefanie Strenzel, die Leiterin der Hammermühlenkinder.