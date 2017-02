Paulsdorf/Amberg. Wachwechsel bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Kreisgruppe Amberg: Bei der Jahreshauptversammlung im Landhotel Aschenbrenner in Paulsdorf wurde Jürgen Wenzlik zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Im Blickpunkt "Immer wird betont, wie hervorragend wir arbeiten. Kommt aber die Tarifrunde, dann ist kein Geld da. Wenn der Arbeitgeber dies behauptet, dann lügt er einfach", betonte Bezirksvorsitzender Gerhard Knorr mit Blick auf die ohne Ergebnis verlaufene zweite Runde der Tarifverhandlungen: "Da hatte das Blitzeis Vorrang in den Medien." Er ging auch auf die Erprobung neuer Schichtmodelle in Bayern ein. Kopf machte deutlich: "Die Kollegen wollen den Doppelschlag nicht mehr" und "Wir wollen die 35-Stunden-Woche für Schichtarbeiter. Das muss auch sein, um nach EU-Verordnung die Gesundheit unserer Schichtdienst leistenden Kollegen zu erhalten." (sön)

"Wir brauchten dazu einen langen Atem, aber unsere Forderung, fünf Euro pro Stunde für den Dienst zu ungünstigen Zeiten (DuZ), wird endlich erfüllt - wenn auch in Stufen", berichtete Bezirksvorsitzender Gerhard Knorr. Eine Postkartenaktion der GdP im Dezember 2008 habe dazu den Anstoß gegeben.Vorsitzender Kurt Kopf bezeichnete rückblickend den 26. Bürger- und Polizeiball, jetzt Gala-Abend mit der Polizei genannt, als Höhepunkt in Ambergs gesellschaftlichem Leben. Er berichtete von seiner Teilnahme an Sitzungen der Landes- und Bezirksgruppen sowie des DGB, an Seminaren und Aktionen. Die Kreisgruppe könne auf eine stabile Mitgliederentwicklung bauen, betonte er und lobte die engagierte Seniorenbetreuung durch Richard Wirth.Bei den anschließenden Wahlen wurde Jürgen Wenzlik zum Vorsitzenden, Klaus Neumeier, Sven Ertel und Kurt Kopf zu seinen Stellvertretern gekürt. Die Finanzen verwaltet Stefanie Amann, Vertreter ist Gerald Mösner, Schriftführerin bleibt Dagmar Exner. Zu Seniorenbeauftragten wurden Richard Wirth und Kurt Kopf, zum Beisitzer Benjamin Knauer gewählt. Als Kassenprüfer fungieren Roland Kolbeck und Jochen Kiener.Jürgen Wenzlik ehrte mit dem Bezirksvorsitzenden verdiente Mitglieder. Für 20-jährige Treue erhielten die Ehrennadel in Bronze Konrad Götz, Jochen Kiener, Peter Meier, Jürgen Luber und Thomas Pirtschum. Silber für 30 Jahre bekamen Manfred Grützner und Thomas Mulzer, Gold für 40 Jahre Richard Mutzbauer.