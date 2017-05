Wenn in China ein Fahrrad umfällt, interessiert das der Redewendung zufolge keinen. In unseren Breitengraden kann dies bisweilen anders sein. Dann werden wegen eines lädierten Drahtesels auch schon mal Staatsanwalt und Richter an die juristische Front gerufen.

Die Ohrenzeugen

Ein Komplott?

Für höhere Instanzen

Amberg-Sulzbach. Er kam mit einer Kappe, wie sie anno 1920 Heiner Stuhlfauth als Fußball-Nationaltorhüter trug. Der 85-Jährige nahm Platz, mochte eigentlich nicht die Rolle des Angeklagten übernehmen und ließ verlauten, dass ganz andere auf die Sünderbank gehören würden. Dann ging es los. Eineinhalb Stunden lang und so, dass genau genommen nur noch die Titelmelodie zur Serie vom Königlich Bayerischen Amtsgericht fehlte.Tatort: Eine Obdachlosenunterkunft im nördlichen Landkreis. Tatgegenstand: ein Fahrrad, das dem heuer im Januar zu seinem Brennholzschuppen gehenden Senior im Wege stand. "Ich hab' es hochgehoben und ein paar Meter versetzt", ließ er wissen und verwies ansonsten auf Briefe, die er mit präzisen Schilderungen der Begebenheit im Vorfeld an Richterin Sonja Tofolini auf den Weg gebracht hatte.Wurde das beim Vordringen zu den Holzscheiten hinderliche Bike nur weggehoben und ansonsten pfleglich behandelt? Staatsanwalt Wolfgang Doblinger sah das ganz anders. Besagtes Fahrzeug, an das ein Hänger zum Heranschaffen von Biervorräten gekoppelt war, sei von dem 85-Jährigen zu Boden geworfen und dabei beschädigt worden, teilte er das Ermittlungsergebnis mit. Eine damals zu Nachforschungen anrückende Polizistin aus Sulzbach-Rosenberg nahm nach ihrem Augenschein zu Protokoll: "Achter im Vorderrad, Gepäckträger abgerissen." Die entstandenen Schäden machten laut Schätzungen 50 Euro aus.Der Besitzer des rüde behandelten Drahtesels hielt sich mit zwei Bekannten hinter dem Holzschuppen auf. Alle drei hörten den Beschuldigten rumoren und granteln. Dann habe es einen Schlag getan. Er rührte wohl vom harten Aufprall des in seiner Behandlungsweise heftig umstrittenen Corpus Delicti her.Die Causa "Sachbeschädigung" ging weiter. "Niemals", ließ der für 25 Euro Miete in dem Quartier lebende Rentner mit erhobener Stimme verlauten und setzte zum Sturmlauf an. "Alle drei sind Komplizen", vermutete er ein übles Spiel gegen ihn. Das dürfe keinesfalls ungeahndet bleiben, da müsse die Justiz einschreiten. Also kündigte er Anzeigen wegen Falschaussage gegen die Männer an und legte Wert auf die Feststellung: "Meine Glaubwürdigkeit darf hier nicht beschädigt werden." Das nahm die Vorsitzende zur Kenntnis. Dann aber musste sie einschreiten. Denn plötzlich wurden die aus Sicht des 85-Jährigen als Teilnehmer an dem Komplott entlarvten Zeugen mit dem Ausdruck "Dreckhammeln" belegt.Das bis heute offenbar nicht reparierte Fahrrad, von dessen Kleinanhänger der Senior zu berichten wusste, dass auf dessen eher kleiner Ladefläche bisweilen sogar zwei volle Kästen Bier zur Unterkunft gekarrt würden, blieb bis ganz zum Schluss im Fokus unterschiedlicher Meinungen. "Ich werde unschuldig verfolgt", entrüstete sich der Angeklagte. Das stellte der Staatsanwalt in Abrede. "Es war schon so", bezog er Standpunkt und befand, der schnöde Akt einer jähen Gemütswallung müsse mit 300 Euro Geldstrafe geahndet werden.Diese 300 Euro wurden dann auch von der Richterin verhängt. "Die Zeugen haben den Vorfall zwar nicht unmittelbar gesehen, aber gehört", beschrieb sie ihren "nach umfangreicher Beweisaufnahme" gewonnenen Eindruck. Den Geräuschen und Äußerungen zufolge könne ja wohl von einem Wegtragen und Umsetzen des Radls nicht ausgegangen werden.Eine solch krasse Fehlentscheidung, wie er konstatierte, will der erboste 85-Jährige im Leben nicht hinnehmen. "Des sag' ich Ihnen gleich", kündigte er seine Absicht an, die Dinge bis zu allerhöchsten Instanzen voranzutreiben. So ist zu befürchten, dass sich nun Amberger Landrichter mit dem merkwürdigen Ereignis im Notquartier befassen müssen.