Amberg-Sulzbach. Flüchtlingsdrama, Terror und religiöser Fanatismus bezeichnen politische Probleme, werfen aber auch interreligiöse Fragen auf, besonders was unser Verhältnis zum Islam betrifft. Manch einer mag sich sorgenvoll fragen: Wie schätzen Muslime selbst potenziell oder tatsächlich gewaltbereite Gruppen wie Salafisten, Djihadisten oder IS ein, die sich auf den Islam berufen? Wie steht der Islam zur Demokratie und den Menschenrechten? Was heißt in diesem Zusammenhang "Euro-Islam"? Aber auch ganz konkret: Wie beziehen wir uns vor Ort auf unsere muslimischen Nachbarn?

Eine interreligiöse Exkursion lädt ein, im Gespräch mit Muslimen und Christen, solchen und ähnlich heiklen Fragen, aber auch Fragen, die die Teilnehmenden selbst mitbringen, ohne Tabu, aber in gegenseitigem Respekt nachzugehen, heißt es in einer Presseinfo. Geplant ist ein Besuch in zwei christlich-muslimischen Begegnungsstätten in Nürnberg: auf islamischer Seite "Medina", auf christlicher "Köprü" (Brücke), beide seit vielen Jahren eng miteinander kooperierend.Die Exkursion findet statt am Samstag, 11. März. Treffpunkt ist am Bahnhof Amberg, beim Ticket-Automat um 8 Uhr, um Gruppen-Tickets zu erwerben. Teilnehmende aus Schwandorf steigen bereits dort in den Zug. Die Rückkehr ist gegen 18 Uhr geplant. Die Leitung hat Pfarrer Dr. Reinhard Böttcher vom Evangelischen Bildungswerk (EBW) in Amberg. Interessierte sollen sich bei ihm, 09621/91 56 14, boettcher.ev.dek.su-ro@gmx.de, bis Freitag, 24. Februar, anmelden. An Kosten entstehen DB-Ticket und Mittagessen in einem Lokal in Nürnberg.Veranstalter sind das EBW Amberg-Sulzbach, die Katholische Erwachsenenbildung (KRB) Amberg-Sulzbach, die KEB Schwandorf sowie die Landkreis-Volkshochschule.