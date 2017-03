Guinea ist eines der ärmsten Länder der Erde. Auch deswegen ist die Stiftung von Klaus und Gertrud Conrad dort aktiv. Dabei sieht sie nicht nur ihr Projekt vor Ort, sondern einen viel größeren Zusammenhang. Er heißt Flüchtlingskrise und lässt die Organisation gerade deshalb an ihrer Arbeit in Westafrika festhalten. Trotz Problemen, die symptomatisch für weite Teile des Kontinents sind.

Nicht nur Geld schicken

Leute brauchen Perspektive

Konzerne könnten viel tun

"Man kriegt Himmelangst"

Hoffnung braucht reelle Regeln

Medizin, Material und Labor gesucht

Hirschau. Wie eklatant die Schwierigkeiten sind, hat sich der Neffe von Klaus und Gertrud Conrad, Michael C. Geiss, kürzlich bei einer erneuten Reise zusammen mit seiner Tochter Sophie angesehen. Er engagiert sich seit über fünf Jahren für die Arbeit in Guinea, ist als ihr Beauftragter und Beobachter unterwegs, der sich bei aller Sympathie für Land und Leute einen klaren Blick bewahrt hat. Dabei verschafft ihm seine Funktion als Vorsitzender der Bürgerinitiative Amberg hilft Menschen glatt einen Vorteil. Mit diesem Engagement ist er völlig unverdächtig, kein Verständnis für die Situation und die Beweggründe von Flüchtlingen zu haben. Er und die Mitstreiter seiner BI helfen diesen Menschen zu Hause in Amberg und Umgebung ja tagtäglich nach Kräften.Dennoch glaubt Michael Geiss, dass der Weg eigentlich umgekehrt sein müsste. Abgesehen von Krieg, Vertreibung, politischer und religiöser Verfolgung, die immer wieder Menschen nach Europa führen werden, gibt es Fluchtursachen, die sich sehr wohl bekämpfen oder lindern lassen: wirtschaftliche Not und Lebensbedingungen ohne Perspektive. Natürlich wäre es Aufgabe der betroffenen afrikanischen Staaten, das zu ändern und ihren Menschen Chancen statt Armut und Elend zu bieten. Aber auch eine bessere Form von Entwicklungshilfe und mehr Engagement großer Konzerne in Ländern wie Guinea könnten viel bewirken, meint Michael Geiss. "Entwicklungshilfe heißt für mich nicht, einfach Geld dort hinschicken oder moderne Geräte, mit denen keiner umgehen kann oder die kaum benutzt werden können, weil zum Beispiel sichere Stromversorgungen fehlen", warnt Geiss.Wirkungsvolle Hilfe brauche Präsenz, Unterstützung, Anleitung und Kontrolle vor Ort. Sinnvoll wären für den Amberger gezielte Investitionen in Arbeitsplätze, die durch Entwicklungshilfe genauso angestoßen werden könnten wie durch Konzerne, die sich mit Produktionsstätten und Fabriken einbringen könnten. So kommen Menschen in Lohn und Brot, lernen dazu und sehen Fortschritte für sich und ihr Land. Alles Gründe, die sie nicht mehr an Flucht und ein besseres Leben in einem anderen Staat denken lassen müssten.An den Menschen selbst liegt es meist sowieso nicht, so Michael Geiss' Erfahrung. Sie sind willig und flexibel, warten oft nur (vergeblich) auf Chancen und sehnen sich nach dem Ende ihrer Perspektivlosigkeit, wie sie vielerorts in Guinea herrscht. Wobei hier, wie in zahlreichen anderen afrikanischen Nationen, das Problem der Korruption vieler staatlicher Stellen, von Politikern und allen, die Macht und Verantwortung tragen, hinzukommt. Auch das ist für den Amberger ein Grund, warum nicht einfach Geld an Regierungen fließen sollte, das oft die Menschen kaum erreicht, sondern eher in dunklen Kanälen oder privaten Taschen zur eigenen Bereicherung landet."Es gibt aber auch gute Leute, die was für ihr Land tun wollen", schert Geiss nicht alle über einen Kamm. Solche hat er in Guinea kennengelernt, sogar ausländische Geschäftsleute, die Firmen bauen und die Einheimischen dort fair behandeln. Zum Beispiel der indische Großunternehmer Ashok, der in seinen Kunststoffherstellungsbetrieben Tausende Mitarbeiter beschäftigt und in acht westafrikanischen Ländern präsent ist. Ihn hat Michael Geiss getroffen, weil dieser Mann für Guinea denkt: Jeder, der dem Land hilft - wie der Amberger und die Conrad-Stiftung - ist Ashok willkommen.Geiss bekam von dem Multimillionär zu seiner eigenen Sicherheit sogar dessen Bodyguard und einen Fahrer gestellt, die ihn und seine Tochter eine Woche lang begleiteten. Der Industrielle selbst zahlt nicht nur faire Löhne in seinen Fabriken, die obendrein nach guten Umwelt- und Gesundheitsstandards produzieren. Er sieht seine Passion auch darin, immer wieder nach Feierabend große Routen der Hauptstadt Conakry abzufahren und dort am Straßenrand Brot der fliegenden Händler einzukaufen. Bis der Kofferraum seines Autos voll ist, berichtet Geiss beeindruckt. Diese Menge lässt der Millionär dann in Armenvierteln verteilen.Aber es gibt auch andere Beispiele von Unternehmern, die das Land und die Leute eher ausbeuten. Vor allem jene, die mit staatlich vergebenen Lizenzen wertvolle Rohstoffe schürfen. Für Gelder, die an die Regierung respektive in die Taschen der Mächtigen flossen, erhielten sie fast unbegrenzte Förderrechte, pressen Guinea um die wertvollen Stoffe aus, mit denen der Staat selbst bei mehr Interesse und besserer Organisation Milliarden verdienen könnte.Bauxit zur Aluminiumherstellung ist so ein Beispiel, schildert Geiss, der es bedauert, dass sich hier nicht auch deutsche Firmen früher eingebracht haben. Sie hätten nicht nur Alu-Werke vor Ort aufbauen und damit Menschen beschäftigen können. Diese Fabriken hätten Strom gebraucht, der mit Müllverbrennungsanlagen produziert werden hätte können. Der Abfall, der vielerorts ohne echte Entsorgung vor sich hingammelt, ist ein weiteres großes Problem in Guinea.Dieses Bild kostet dem Land, das an der Atlantikküste liegt und zumindest hier für noch stärkeren Tourismusausbau nicht ungeeignet wäre, viele Sympathien. Überhaupt "kann es doch nicht so schwierig sein, ein paar große Konzerne zu finden, die hier investieren und das Land vorwärtsbringen", hofft Geiss.Ein ebenso positives Beispiel ist für ihn die Neutraublinger Firma Krones, die ihre Flaschenabfüllanlagen in afrikanischen Ländern nicht nur aufbaut, sondern einheimisches Personal daran schult, damit eine im doppelten Wortsinn sprudelnde Getränkeindustrie mit lokalen Produkten entsteht. All das sind Schritte dahin, einen drohenden Exodus von immer mehr Menschen aus Afrika zu verhindern. Wenn man bedenkt, wie viele es sind, die sich in verzweifelter Lage befinden, "kriegt man Himmelangst", sagt Geiss und fordert: "Wir müssen unbedingt etwas tun."Teile der Bundesregierung, allen voran Entwicklungshilfeminister Gerd Müller, haben das begriffen und steuern in die richtige Richtung. Nur: Es muss schneller gehen, denn "es ist nicht mehr fünf vor zwölf, sondern schon fünf nach 14 Uhr", befürchtet der Vorsitzende der Amberger Bürgerinitiative."Uns zurückzuziehen, ist auch keine Lösung." Das gilt für die Entwicklungshilfe im großen Stil genauso, wie für die der privaten Initiativen, die umfangreichere Projekte oft gemeinsam schultern. Auch die Conrad-Stiftung arbeitet in Guinea mit dem Regensburger Verein Hoffnungsstern über Conakry zusammen, der mehrere Kinderheime in der Hauptstadt betreibt.Ihr Leiter vor Ort, Pater Stefan Stirnemann, hat ein Problem bekommen, das laut Michael C. Geiss auch die Conrad-Stiftung nachdenklich macht. Der Ordensmann im Alter von über 70 Jahren wurde Ende Dezember überraschend von der Diözese Conakrys abgesetzt, das Bistum selbst hat seitdem die Leitung übernommen. Klar hat die Conrad-Stiftung deswegen nicht sofort ihre monatliche Zahlung für die Versorgung der Kinder mit Essen eingestellt. Doch sie will in nächster Zeit sehen, wie sich die Zukunft des Projekts vor dem neuen Hintergrund weiter entwickelt. Zumal Vorhaben wie die bessere Ausstattung der Krankenstation oder die Aufstockung der eigenen Bäckerei noch immer nicht angepackt wurden, obwohl sie seit 2016 auf diese Verbesserung warten.Beeindruckt, wie es richtig gut laufen kann, waren Michael Geiss und seine Tochter vom SOS-Kinderdorf in Conakry. Es hat klare Regeln und Strukturen, nimmt auch nur begrenzt Kinder auf, um sich in Wohngruppen mit Betreuerinnen und Schulen ordentlich um sie kümmern zu können. Viele weitere Straßenkinder über die gesteckten Grenzen hinaus aufzunehmen, wie das Pater Stirnemann zuletzt vorhatte, ist für Geiss falsch. Weil es Kapazitäts- und Versorgungsmöglichkeiten sprengt. Er sagt klar: "Wir können nicht alle retten, wollen aber für die, die da sind, ein echter Hoffnungsstern sein."Für Sophie Geiss bedeutet das zum Beispiel, dass sie sich überlegt, mit ihrer Doppelqualifikation als Kranken- und Kinderkrankenschwester ihre Erfahrungen für einige Monate in einem Praktikum zur Verfügung zu stellen. Damit etwas vorwärtsgeht und damit die Spender und ihre Vertreter vor Ort selbst sehen, wie und wo ihre Hilfe sinnvoll(er) ist.Die Conrad-Stiftung sucht für die von ihr unterstützten Kinderheime in Guinea sowie das SOS-Kinderdorf in der Hauptstadt Conakry (mit Krankenstation) laufend folgende Hilfsgüter: Rollstühle, auch für Kinder, Rollatoren, Krücken, Medikamente (vor allem Antibiotika und Schmerzmittel), Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel und Salben zur Wundbehandlung sowie Latex-Handschuhe.Dabei ist laut Pressemitteilung "weniger daran gedacht, dass die Bürger ihren Apothekenschrank durchforsten, sondern wir suchen jemanden, der uns beim Beschaffen größerer Mengen an Arzneien und medizinischen Hilfsmitteln unterstützen kann". Besonders benötigt werden demnach ferner: Scheren, Pinzetten, Zangen, Stethoskope, Blutdruckmessgeräte (möglichst nicht batteriebetrieben) und ein kleines Labor für die Erstanalyse mit Mikroskop, Zentrifuge usw.Die Stiftung und ihr speziell für Guinea tätiger Mann, Michael C. Geiss, versteht dies "auch als Aufruf an Arztpraxen, Labore und Krankenhäuser", gesuchte ausrangierte Dinge zu spenden. "Die Sachen dürfen gerne gebraucht sein, müssen aber voll funktionsfähig sein", wünscht sich Geiss für die Menschen in Guinea.