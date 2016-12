"Ich bin auch Milchbauer in Sri Lanka." Das sagt Klaus Conrad ganz stolz, weil es etwas ist, das kaum jemand vermutet. Und weil er mit 15 Kühen und Wasserbüffeln in diesem Land eine Hilfe leistet, die sein Herz berührt. Überhaupt hat die Klaus-und- Gertrud-Conrad-Stiftung ihr Herz für Sri Lanka schon vor über zehn Jahren entdeckt - auch das weiß nicht jeder.

Vorschulen und Behinderte

150 000 Euro jährliche Hilfe

Sri Lankas Vorzeigeprojekt

Hirschau. Das liegt natürlich daran, dass Klaus Conrad und seine Ehefrau mit ihrer Stiftung helfen, ohne jedes Mal viel Aufhebens darum zu machen. In Sri Lanka zum Beispiel engagieren sie sich schon seit 2005, nachdem der verheerende Tsunami vom Dezember 2004 weite Küstenstriche verwüstet hatte. Diese Katastrophe und eine persönliche Beziehung von Dr. Werner Conrad, dem Sohn des Ehepaars, zu Raimund Beyerlein hat zur dauerhaften Unterstützung für zwei Orte im Westen des Landes geführt.Genauer gesagt sind es zwei zusammenhängende Projekte dort, die Raimund Beyerlein mit Unterstützung des in der Region hoch angesehenen buddhistischen Mönchs Sarananda schon vor gut 25 Jahren aus der Taufe gehoben hat. Er gründete neben einer Trägerstiftung zwei Vorschulen und eine Betreuungseinrichtung für Behinderte. Menschen mit Handicap werden in Sri Lanka kaum gefördert - ihre Familien verstecken sie oft aus falscher Scham. Vor allem auf dem Land ist das ein Problem, das die Stiftung des Oberfranken Beyerlein durchbrechen wollte.Er nimmt bis heute in seiner Einrichtung 30 Behinderte mit unterschiedlichen Einschränkungen und aus allen Altersklassen auf, um ihnen Therapie- und Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten. Sowohl dieses Haus als auch die zwei Vorschulen in Iththapana und Kandy unterstützt die Klaus-und-Gertrud-Conrad-Stiftung jedes Jahr kräftig. Ohne die finanzielle Hilfe aus Hirschau wären ihr vorbildlicher Betrieb und die aufstrebende Entwicklung der letzten Jahre kaum möglich gewesen.Davon hat sich jüngst der Neffe von Klaus Conrad, Michael C. Geiss, im Auftrag seines Onkels überzeugt. Er besuchte beide Orte zusammen mit Raimund Beyerlein und wurde dort wie ein König empfangen. Das hat den Amberger, der das nicht erwartet hatte, fast schon beschämt. "Ich war froh, dass mir bei der Hitze der Schweiß so stark vom Gesicht lief, dass man meine Tränen nicht sah", schildert der 58-Jährige seine Rührung. Nicht nur die insgesamt 120 Kinder der zwei Vorschulen und die Behinderten, auch ihre Eltern fielen zum Dank vor ihm auf die Knie.Michael C. Geiss, der als Vorsitzender der Bürgerinitiative Amberg hilft Menschen auch hierzulande oft mit Flüchtlingen unterschiedlicher Länder zu tun hat und sich gerne ehrenamtlich engagiert, war das gar nicht recht. Aber das, was die Conrad-Stiftung in den zwei Orten südlich der Hauptstadt Colombo tut, erklärt, woher diese große Dankbarkeit kommt. Tatsächlich sind es laut Geiss jährlich 70 000 bis100 000 Euro, die für regelmäßige Betriebskosten nach Iththapana und Kandy fließen. Hinzu kamen in der Vergangenheit oft genug Extragelder, zum Beispiel für die Anschaffung zweier Busse zum Schülertransport oder erst 2015 weitere 100 000 Euro für den Bau eines neuen Hauses für die Behinderten. Im bisherigen Gebäude konnten neben einer Werkstatt, Küche und verschiedenen Funktionsräumen nur sieben Betroffene wohnen (die anderen 23 aus der Region werden morgens gebracht und abends von ihren Familien wieder geholt).Im neuen Haus sollen künftig 20 Behinderte leben können, die hier neben Therapie- und Bewegungsangeboten auch arbeiten. Je nach individuellen Fähigkeiten stellen sie Kerzen, Räucherstäbchen, Teppiche oder Perlenketten her. Diese Dinge werden zum Teil im eigenen Shop der Stiftung, aber auch an Großhändler verkauft, so dass das Heim und die beiden Schulen Einkünfte haben. Die Behinderten sind stolz auf diese Leistung, berichtet Michael Geiss, sie fühlen sich so angenommen und als sinnvoller Teil der Gemeinschaft.Der Besuch des Ambergers diente auch dazu, die jährliche Hilfe aufzustocken. Ab 2017 wird die Conrad-Stiftung 150 000 Euro überweisen, damit für die weiteren 13 Behinderten, die als Bewohner im neuen Gebäude aufgenommen werden sollen, entsprechende Mittel zur Verfügung stehen. Laut Geiss muss zum Beispiel auch mehr Personal für ihre Betreuung eingestellt und monatlich bezahlt werden. Wobei die Löhne nach seiner Auskunft kein Vergleich zu europäischen sind. Doch aktuell acht Lehrerinnen und weitere Mitarbeiter, zum Beispiel für die Heim- und Schulküchen, sind damit zufrieden.Apropos zufrieden - oder besser glücklich: Das sind auch die Behinderten und die 120 Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren in den zwei Vorschulen. "Die wollen nirgendwo anders hin", lächelt Geiss und schildert, dass es die Kinder am Ende des Tages gar nicht nach Hause drängt - so gut gefällt es ihnen hier. Tatsächlich sind Iththapana und Kandy Vorzeigeprojekte. Auch in Sri Lanka werden sie immer wieder vorgeführt als Musterbeispiel einer perfekt funktionierenden Betreuung und Kooperation mit Helfern aus dem Ausland. Ein wichtiger Partner ist die Conrad-Stiftung, die sich mit dieser Arbeit aufgrund ihres Erfolgs längst identifiziert hat. "Das sind unsere Schulen", erklärt Klaus Conrad gerne zu Fotos, die in seinem Büro hängen und vielen Besuchern auffallen. Sie zeigen die in Schuluniformen adrett gekleideten und fröhlich strahlenden Kinder, die ganz offensichtlich jemand glücklich gemacht hat: Der "Milchbauer" aus Hirschau ist ein wesentlicher Teil dieses Glücks auf Sri Lanka.Die 15 ebenfalls von ihm finanzierten Kühe und Wasserbüffel liefern übrigens nicht nur die Milch für alle Kinder täglich, sondern halten auch ihren Hirten und dessen vierköpfige Familie über Wasser. Dass man oft mit so einfachen Mitteln helfen und viel Sinnvolles bewirken kann, beeindruckt Klaus Conrad. Weshalb er keine Scheu hat, stolz den eingangs zitierten Satz zu sagen.