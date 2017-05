"Viele Köche verderben den Brei", sagt man. Stimmt aber nicht. Denn fünf Küchenprofis und der Sternwirt selbst, machten das Kulinarik-Fest in Högen zu dem, was es war: ein Erlebnis für alle Sinne.

Showcooking und Smoker

Kombi: Garnele und Kalb

Fünf Gastköche Begeistert vom sehr guten Zuspruch seines Kulinarik-Fests am Freitagabend zeigte sich Sternwirt Jürgen Haas. Er freute sich, dass fünf Gastköche seiner Einladung nach Högen gefolgt waren: Sternekoch Wolfgang Müller (Garnelen-Kalbsbratwurst auf Misocreme, mit Nham-Yhim-Sauce, Sprossen und Kresse), Jenny Schindler (Nordatlantisches Kabeljaufilet mit Chiasamen, Yoghurt-Dip und zweierlei Spargel), Wolfgang Laschtowitz (Secreto vom Ibericoschwein mit Wildkräutern, Pilzen, Quinoapopcorn und Serranoschaum), Mora Fütterer (Oberpfälzer Beef-Flanksteak aus dem Smoker mit Big Apple BBC-Sauce und zweierlei Süßkartoffeln) und Sebastian Völkl (Knuspriger Leberknödel vom Bioschwein an Roter Beete, Meerrettich, Apfel und Safran). Sternwirt Jürgen Haas beteiligte sich mit Hohenfelser Hirschkalbrücken auf Selleriepüree und Sauerkirsche. Mozzarella-Variationen bot die Biokäserei Wolfahrt aus Weißenberg an, Kaffeespezialitäten gab's bei Thommy Hoppe (Bavarian Roasting Company), Edelbier probieren durften die Gäste bei Biersommelier Helmut Ell und Ivan Nikoloski. Für dezente Live-Musik war Sängerin Jessi K. zuständig. (san)

Högen. Ob Högen überhaupt existiert, hatte sich Mora Fütterer bei der Anreise gefragt. "Es ist nämlich nicht so gut ausgeschildert", sagte sie grinsend. Zum Sternwirt hat sie trotzdem gefunden - ein Glück für die Gäste, die zum Kulinarik-Fest von Jürgen Haas am Freitagabend gekommen waren. Fünf Gastköche und der Sternwirt gestalteten einen Abend für alle Sinne, vor allem für die Geschmacksnerven. Wer alles probieren wollte, musste sich sportlich-kulinarisch ranhalten. Allein die Vorspeisen - von Blutwurstpraline auf Jakobsmuschel-Bananenragout mit Chili über Chorizo-Seelachs-Pflanzerl auf Spargelkartoffelsalat und Bärlauch-Suppe als Cappuccino im Glas bis hin zu Blinis mit Kaviar und Austern - waren geneigt, ein latentes Völlegefühl zu erzeugen.An einzelnen Stationen führten die Köche ihre Kochkunst vor. Fasziniert schauten die Besucher ihnen dabei zu, wie sie mit flinken Handgriffen allerlei Köstlichkeiten anrichteten. Jenny Schindler aus Reutlingen kombinierte Kabeljaufilet mit Chiasamen, Yoghurt-Dip und zweierlei Spargel an. 180 Portionen vorbereitet, rund 140 gab sie aus. "Ich habe mir ein großes Kulinarik-Fest vorgestellt - und das war es auch", zog sie Bilanz. Vor allem das Miteinander der Köche fand sie toll: "Solche Events machen Spaß." Natürlich probierte sie, was ihre Koch-Kollegen zauberten - und offenbarte sich so ihre Vorliebe für Fleisch: "Das Iberico-Schwein fand ich sehr lecker.""Ich nehme drei im Weggla", witzelte ein Gast, als er sich bei Wolfgang Müller für Surf'n'Turf, eine in amerikanischen Steakhäusern beliebte Kombi von Fleisch und Meeresfrüchten, anstellte. Der gelernte Metzger, der sich zwei Sterne erkocht hatte, briet eine wahre Extrawurst: Garnelen und Kalb, thailändisch serviert mit Misocreme, Nahm-Yhim-Sauce, Sprossen und Kresse. "Super ist es hier", sagte Müller. "Mich freut, dass in einem kleinen Dörfchen wie Högen kulinarisch so was Tolles auf die Beine gestellt wird", lobte er das Engagement von Sternwirt Jürgen Haas.So sehr der Magen nach den Hauptgängen "geschlossene Gesellschaft" signalisierte und der Hosenbund zwickte - eine alte kulinarische Regel bewahrheitete sich mal wieder: ein Nachtisch geht immer. Das Dessert-Büfett von Anna Donhauser und dem Sternwirt-Team war das perfekte Topping eines Abends purer Kochkunst. Die Köche bereiteten dünne Matcha-Crêpes zu und servierte diese mit Rhabarberragout, in der Bar des Sternwirt-Saals warteten unter anderem Toffifee-Mousse mit Beeren, zweierlei gefüllte Macarons und Erdbeer-Tiramisu im Glas darauf, verspeist zu werden. Showcooking, Köche, deren Freude am Genuss sich auf den Tellern niederschlug, Livemusik und eine Show-Einlage von Jongleuren: Das Kulinarik-Fest war ein Frontalangriff auf alle Sinne.