Amberg-Sulzbach. Menschen verstehen, begleiten, fördern und bilden - unter diesem Motto arbeitet das Kolping-Bildungswerk in der Diözese Regensburg seit über 40 Jahren als einer der großen Bildungsträger in Ostbayern. Seine vielfältigen Aufgaben bewältige es allein durch den Einsatz und die Treue engagierter Mitarbeiter: Mit diesem Hinweis dankte Vorstand Christine Jäger einigen von ihnen in einer Feierstunde für den guten Zusammenhalt auf dem langen und oft auch steinigen Weg.

Ausgezeichnet Aus dem Bildungszentrum Amberg-Sulzbach feierten folgende Mitarbeiter ihr Betriebsjubiläum:



10 Jahre: Christine Patzner, Andreas Neidl, Helga Keck, Hubert Glombitza, Mario Götz, Christine Gruber, Maria Karas und Matthias Edenharter .



15 Jahre: Olga Ladegan, Anita Rost und Sandra Kiesl .



20 Jahre: Christiane Stubenvoll .



25 Jahre: Karlheinz Kellner.

Kolping-Bildungswerk Das Kolping-Bildungswerk bietet Menschen eine ihrer Anlage entsprechende Bildung an. Ziel ist es nach eigener Auskunft, sie bei der Entfaltung ihrer Persönlichkeit, ihrem beruflichen und gesellschaftlichen Weiterkommen zu fördern. Seit ihrer Gründung 1970 vergrößerte sich diese Einrichtung stetig. Aktuell hat sie rund 400 Mitarbeiter.

Insgesamt 23 Mitarbeiter wurden geehrt. Sie gehören bereits seit 10, 15, 20 oder 25 Jahren dem Betrieb an. Bei einem Sektempfang stellte Christine Jäger die Jubilare und deren Tätigkeiten in den verschiedenen Bildungszentren vor und dankte jedem für seine Mitarbeit.Nach der Urkundenverleihung wurde im Restaurant des Waldhotels Schwefelquelle der weitere Abend gemeinsam verbracht.