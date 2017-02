Derbyzeit in der Fußball-Bundesliga. Der 1. FC Nürnberg empfängt den FC Bayern. Ich entwerte meine Eintrittskarte, mache einen Schritt durch das Drehkreuz am Einlass und höre nur noch: "Der?" - "Ja genau, der." Von links und rechts stürzen sich je zwei Polizisten einer Hundertschaft auf mich, pressen mich gegen einen Bauzaun, reißen mir die Arme auf den Rücken und fesseln mich mit Kabelbindern. Eskortiert von zwei Polizisten, die mich an Arm und Kopf fixieren, werde ich in einen unweit entfernt stehenden Polizeibus gebracht. Was war passiert? Diese Frage stellte sich mir auch...

Ekelhafter Geruchsmix

Verhör durch das Gitter

OTon Wir sind junge Mitarbeiter der Oberpfalz Medien. Im „OTon“ werden wir in losen Abständen über das berichten, was uns im Alltag begegnet – was wir gut finden, aber auch, was uns ärgert. Dabei geht es weniger um fundierte Fakten, wie wir sie tagtäglich für unsere Leser aufbereiten, sondern um unsere ganz persönlichen Geschichten, Erlebnisse und Meinungen. Wir wollen zeigen, dass nicht nur in Hamburg, Berlin oder München Dinge passieren, die uns junge Menschen bewegen.

Alle Teile dieser Kolumne sind zu finden unter onetz.de/oton.

Springen wir einige Stunden zurück. Ich traf mich mit Kumpels am Bahnhof. Wir waren stolz, Karten für das bayerische Derby ergattert zu haben. Wir brachen früh auf, weil wir in Nürnberg vor dem Spiel noch einen Abstecher in die Stadt machen wollten. Kaum in Nürnberg angekommen, durchkreuzten die Sicherheitskräfte unseren Plan. Gleichzeitig mit unserem Zug, kam auf dem gegenüberliegenden Gleis der Fanzug aus München an. Wegen der rivalisierenden Fangruppen "UN94" (FCN) und "Schickeria" (FCB) hatte die Polizei dieses Aufeinandertreffen als Hochsicherheitsspiel eingestuft. Den Abstecher in die Stadt konnten wir vergessen. Stattdessen wurden wir mit den Münchener Fans in einem Sicherheitsschlauch aus eskortierenden und dicht aneinandergereihten Polizisten zum Stadion geleitet. Zunächst ging es inmitten des Bayern-Fan-Trosses mit der S-Bahn in Richtung Easy-Credit-Stadion - so hieß das Stadion Nürnberg damals noch. Auf dem finalen Fußmarsch von der S-Bahn-Station zum Stadioneinlass übernahmen die "Schickeria"-Capos das Kommando. In einer Unterführung stoppten sie den Fußmarsch, bis alle Fans mit den Sonder-S-Bahnen versammelt waren. Bei diesem Spiel waren es an die 5000 Gästefans.Als wir in der Unterführung dicht an dicht gedrängt standen, in einem Geruchsmix aus Alkohol und Schweiß, zündete direkt neben mir ein Chaot einen Bengalo. Unter dem tosenden Applaus begann die Masse zu hüpfen und gröhlen. Um mich vor den giftigen Dämpfen zu schützen, band ich mir einen Fanschal als eine Art Gesichtsmaske um - nur die Augen waren noch frei. Die Polizei beobachtete das Treiben aus einer gewissen Entfernung und hielt ab und an eine Kamera an einem Teleskop-Arm befestigt in die Unterführung. Nach etwa 30 Minuten setzte sich der Fanmarsch wieder in Bewegung.Was dann folgte, ist als einigermaßen normaldenkender und erzogener Mensch nur schwer nachzuvollziehen. Die Bayern-Fans marschierten quasi im Begleitschlauch aus Hundertschaften durch die wartenden Club-Anhänger in Richtung Stadioneinlass. Spuck-Attacken, Schläge, fliegende Ziegelsteine - da muten diffamierende Gesänge, die einem Tod und Hass wünschen, fast harmlos an. Die Bayern wollten aus dem Polizeigürtel ausbrechen, auf die Club-Fans losgehen. Die Clubberer wollten dagegen in den Schlauch aus verhassten Bayern-Fans eindringen. Die Polizisten hatten alle Hände voll zu tun, die Gruppen voneinander getrennt zu halten.Wir waren froh, unbeschadet zum Einlass gekommen zu sein. Statt eines kleinen Imbisses und eines Bierchens nach all der Aufregung, setzte sich der Alptraum-Ausflug nahtlos fort. Was danach geschah, habe ich bereits eingangs beschrieben. Ich wurde im Polizeibus verhört und ein junger Beamter erklärte mir, weswegen ich eigentlich festgenommen wurde: Ich hatte gegen das Vermummungsgesetz verstoßen. Ich erinnerte mich: Unterführung, Bengalos, Schal...Ob ich denn jemanden anrufen oder mir rechtlichen Beistand holen will, fragte mich der Beamte. Mir fiel nichts besseres ein, als meinen Vater anzurufen, der mit meinem Onkel und meiner Schwester ebenfalls im Stadion war. Deren Reaktion auf mein "Ich bin verhaftet worden" kann sich jeder ausmalen. "Bist du so besoffen? Hast du randaliert?" Es war spannend zu erfahren, was einem die Verwandtschaft so zutraut.Jedenfalls kam ich in die Zelle im Stadion - den sogenannten Stadionknast. Meine Mitinsassen hatten im Durchschnitt zirka drei Promille intus und waren mit dem Prozedere sowie den Rechten eines Verhafteten nicht ganz unvertraut - so meine erste Schnelleinschätzung. Nachdem ich Gürtel, Schal, Mütze, Handy, Geldbeutel, etc. abgegeben hatte, musste ich über eine Stunde warten, ehe mich ein Staatsanwalt erneut verhörte - durch die Gitter der Gefängniszelle. Ich versuchte ihm klar zu machen, dass ich zu keiner Ultra-Gruppierung gehöre, mir bisher nichts zu Schulden habe kommen lassen und ein ganz gewöhnlicher Student und Fußball-Tourist bin. "Das Vermummungsgesetz ist mir natürlich ein Begriff, es war mir aber nicht präsent, als der Bengalo neben mir brannte." Nach zwei weiteren Verhören "zwischen Tür und Angel" hatte ich Erfolg: "Sie dürfen gehen."Nichts wie rein ins Stadion. Das bayerische Derby war bereits in der zweiten Halbzeit. Als ich wieder am Eingang war und meine Karte entwertete, erschien auf dem Display: "Karte ungültig. Wurde bereits entwertet." "Das darf doch heute alles nicht wahr sein." Zum Glück traf ich auf eine verständnisvolle Frau am Info-Point, die sich auch von meiner Erklärung "Ich bin verhaftet worden" nicht abbringen ließ, mir ein Einlasstor zu öffnen. Nach 60 Spielminuten saß ich endlich auf meinem Platz im Stadion und erlebte die letzten 30 Minuten des 1:1-Unentschiedens noch mit.Nur meinen Fanschal habe ich bis heute nicht mehr gesehen. Der wurde als Beweisstück einbehalten...