Amberg-Sulzbach. Um die Veranstaltungen im Winterhalbjahr 2016/17, die Wahlen in den Ortsverbänden und Personalabsprachen ging es bei einer Versammlung des Kreisvorstands im Bayerischen Bauernverband (BBV). Anfang kommenden Jahres steht auch die Wahl des Kreisobmanns an. Die der Kreisbäuerin folgt.

Umfassend analysierte BBV-Kreisobmann Franz Kustner bei der Versammlung in der Schalkenthaner Stube in seinem Rückblick die Struktur der örtlichen Landwirtschaft. Man müsse sich auf Schwierigkeiten einstellen, warnte er. Die Bauern schafften keine extremen Überschüsse. Hinsichtlich der Ausbringung von Düngemittel werde man zu Unrecht kritisiert. Die Preissituation sei in diesem Jahr nicht günstig gewesen, meinte Kustner. Die Ausgleichszulage werde 2018 neu gestaltet.Thomas Bayerl, als BBV-Geschäftsführer für Amberg-Sulzbach und Neumarkt zuständig, erinnerte an die 70-Jahr-Feier des BBV. Bisher habe man bei rund 60 Versammlungen Obmänner gewählt. Wegen der geplanten Stromtrassen habe man viele Gespräche geführt.Wolfhard-Rüdiger Wicht, Chef des Amts für Landwirtschaft und Ernährung, umriss die große Palette seiner Aufgaben. Mit Landwirtschaftsdirektor Reinhold Kräckl habe er eine weitere Stütze an seiner Seite. Der Klimawandel schaffe Probleme, meinte er. Ihn beschäftige derzeit die Umsetzung der Wasserrichtlinie. Für den Juli angedacht sei ein Bienentag. Als Forstfachmann kümmere er sich auch um die Waldbesitzer-Tagung. Realisieren will er zusammen mit dem Landrat einen runden Tisch für das Wild. In Amberg ist man laut Wicht sehr gut aufgestellt bei der Bearbeitung des Mehrfachantrags.Mit Wehmut sah Veterinärdirektor Dr. Werner Pilz Franz Kustner aus dem Amt scheiden, dieser habe sein Aufgabenfeld gut beackert. Er erinnerte an die Debatten um den Wegfall des Schlachthofs in Amberg: "Die negative Stimmungsmache war bedauerlich", klagte er. Das Veterinäramt schaffe gute Arbeit, man solle es nicht "wegradieren". Krtisch diskutiert, werde die neue Direktvermarkter-Broschüre kommen. Landwirtschaftsdirektor Reinhold Kräckl, neu im Amberger Amt, äußerte die Hoffnung, dass 2018 der Mehrfachantrag nur noch online gestellt wird. Nichtsdestotrotz sollten die Landwirte den Kontakt zum Sachbearbeiter am Amt suchen. Er setzte sich für Berufsinfotage ein, kündigte für Februar eine Ausbildungsmesse an. Kräckl bat, die Infotage noch besser zu besuchen. Auch den Kreisberatungsausschuss wolle man wieder aufleben lassen.Das letzte Wort hatte Kreisbäuerin Brigitte Trummer. Sie hob die Bedeutung des Bayerischen Bauernverbands hervor und rief zum Zusammenhalt - "die Notwendigkeit der Stunde" - auf. Außerdem forderte sie noch mehr Verbraucheraufklärung.