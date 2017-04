Amberg-Sulzbach. Überall im Landkreis bereiten sich die Christen auf das bevorstehende Ostervor. Am Sonntag weihten die Geistlichen bei den Gottesdiensten die Palmbuschen - sie symbolisieren die Palmwedel, mit denen Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem begrüßt wurde. Die Katholiken beten bis Karfreitag vielerorts noch den Kreuzweg - so wie am Johannisberg bei Freudenberg (Bild). Den Steig zur Wallfahrtskirche St. Johann auf 605 Metern Höhe begleiten Granitblöcke, die mit eingemeißelten Bildern die Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu erzählen. Bild: Hermann Koch