Die Polizei setzt zur Aufklärung der Serie mit 15 Fällen von Vandalismus gegen Autos im Vils- und Lauterachtal jetzt auf ein neues Hilfsmittel: Das Landeskriminalamt lobt 500 Euro für Hinweise aus.

Schmidmühlen/Hohenburg/Rieden. Die Vandalismus-Serie ereignete sich vom Freitag, 27. Januar, bis zum Sonntag, 29. Januar, in den Gemeinden Schmidmühlen, Hohenburg und Rieden. 15 dieser Fälle von Sachbeschädigung an Fahrzeugen wurden bisher angezeigt. Der oder die Täter richteten dabei nach Mitteilung der Polizeiinspektion Amberg einen Gesamtschaden von 15 000 Euro an.In Schmidmühlen (8 Fälle) wie auch in Hohenburg (6 Fälle) und Rieden (1 Fall) wurden durch den oder die Täter offensichtlich wahllos und mit brachialer Gewalt Fahrzeugscheiben (sowohl Seiten- als auch Heckscheiben) eingeschlagen, Rücklichter beschädigt und Außenspiegel abgetreten.Von der Spur der Verwüstung waren hauptsächlich und willkürlich Fahrzeuge betroffen, die auf öffentlichem Verkehrsgrund standen. Zumeist parkten sie vor Anwesen. Aber auch vor Wagen auf Privatgrundstücken schreckten der oder die Täter nicht zurück: Ein Fahrzeug wurde auf dem Grundstück eines Autohauses beschädigt, eines in einem umzäunten Garten.Diese Serie von Vandalismus hatte für ein erhebliches Aufsehen in den betroffenen Gemeinden gesorgt. Intensive Ermittlungen der Polizeiinspektion Amberg laufen seit dieser Zeit. Auf Initiative der PI Amberg hat das Landeskriminalamt nun zusätzlich 500 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung des Täters bzw. der Täter führen. Diese Hinweise nimmt die PI Amberg unter 09621/890-0 entgegen.