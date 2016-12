Als eine der ersten Kommunen in Deutschland hat der Landkreis Amberg-Sulzbach die Stelle einer Bildungskoordination für neu Zugewanderte geschaffen. In enger Abstimmung mit dem Bildungsmanagement und der Integrationsberatung, angesiedelt an der Volkshochschule, ist hier Ulrike Zimmermann seit 1. Juli aktiv.

Positive Bilanz

Interkulturelle Arbeit

Amberg-Sulzbach. Als Bildungskoordinatorin pflegt Zimmermann den Kontakt mit allen wichtigen Integrations- und Bildungsakteuren im regionalen Umfeld. Zu ihren Aufgaben gehört auch die Unterstützung bei der Auswertung, wie wirksam Sprach- und berufsvorbereitende Maßnahmen sind.Landrat Richard Reisinger zog nun gemeinsam mit Ulrike Zimmermann sowie Bildungsmanagerin Julia Wolfsteiner und VHS-Leiter Manfred Lehner eine erste Zwischenbilanz, die positiv ausfiel. "Mit der Bildungskoordination haben wir eine optimale Ergänzung zu unserem Bildungsmanagement geschaffen, um die komplexe Aufgabe der Integration besser meistern zu können", stellte er fest.Das Bündnis für Migration und Integration sowie andere Netzwerke vor Ort, aber auch die Zusammenarbeit mit der neuen Bildungskoordinatorin der Stadt Amberg, liegen Ulrike Zimmermann besonders am Herzen. So wirkt sie bei der Interkulturellen Woche mit, versteht sich auch als kulturelle Vermittlerin und Moderatorin oder steht als Referentin zu interkulturellen Themen zur Verfügung. In diesem Kontext sind vor allem ihre Erfahrungen durch verschiedene Auslandsaufenthalte in Australien, Spanien, Großbritannien und den USA hilfreich, wo sie als gelernte Redakteurin vor allem soziale und wissenschaftliche Themen bei Focus TV und beim Hessischen Rundfunk betreut hatte.Seit ihrer Rückkehr in ihre Heimatregion Amberg-Sulzbach vor einem Jahr engagiert sich Zimmermann ehrenamtlich in der interkulturellen Arbeit. Auch gewinnt sie durch ihre Tätigkeit als Dozentin für vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geförderte Deutsch- und Integrationskurse ein gutes Verständnis für die momentane Bildungslage der Migranten im Landkreis.Besonders möchte sich Ulrike Zimmermann mit Bildungsangeboten und konkreten Hilfen für die Ehrenamtlichen im gesamten Landkreis engagieren, die in der Integrationsarbeit tätig sind. Die Bildungskoordinatorin ist erreichbar per E-Mail (ulrike.zimmermann@vhs-as.de) und telefonisch (09661/81 15 35).