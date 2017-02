Amberg-Sulzbach. Ein großartiger Erfolg wurde das Benefizkonzert des Kreisverbandes der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) Amberg-Sulzbach in Gebenbach.

Dazu beigetragen haben die Mitwirkenden: Für die richtigen Klänge sorgten die Ammerthaler Flötenmusik sowie die Gruppe Herzensblecher aus Gebenbach (Leitung Gerhard Böller). Für die gesangliche Unterhaltung zeigten sich die Gruppen Eviva aus Hahnbach, der Kinder- und Jugendchor Herzwärts aus Hirschau (Leitung Gertrud Siegert), der Kirchenchor St. Martin aus Gebenbach (Leitung Maria Birner) und die junge Studentin und Solistin Christina Kammermeier aus Bayreuth verantwortlich. Aus den großzügigen Spenden der vielen Zuhörer kam die stolze Summe von 1200 Euro zusammen.Geschäftsführender Bildungsreferent Klaus Hirn (Diözesanstelle Regensburg) freute sich nun, diesen Erlös zu gleichen Teilen von je 600 Euro an die Bäuerliche Familienberatung in der Diözese Regensburg und an das Partnerland Senegal für die Unterstützung neuer Projekte spenden zu können. Die Gelder kommen den Projekten direkt zugute.