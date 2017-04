"Hey, du kannst wohl nicht rechnen?": Ein Satz, denn Martina Popps Sohn sehr oft hört. Es verletzt ihn, auch wenn er tatsächlich eine Rechenschwäche hat. Seine Mama wünscht sich für Kinder mit Dyskalkulie eine bessere Förderung.

"Ich kann das nicht" Seine Rechenschwäche bereitet dem heute zwölfjährigen Sohn von Martina Popp nicht nur in der Schule Schwierigkeiten, sondern auch im Alltag. Schicke sie ihn mit einem Fünf-Euro-Schein zum Bäcker, damit er Semmeln und Brot einkaufe, könne er nicht ausrechnen, wieviel Wechselgeld er zurück bekommt. Auch mit der Uhrzeit tue er sich schwer, erklärt seine Mutter.



Wegen der Dyskalkulie leidet vor allem das Selbstwertgefühl ihres Kindes. "Mein Sohn glaubt, dass er dumm ist." Sätze wie "Ich kann das nicht" seien in seinem Kopf drin. "Die müssen wir noch rausbringen", sagt seine Mama mit energischer Stimme. Sätze wie "Blödes Mathe" hat sie von ihrem Jungen oft genug gehört. "Rechnen ist für ihn ein rotes Tuch geworden", berichtet sie aus ihren Erfahrungen. (san)

Amberg-Sulzbach. Als der Junge in die zweite Klasse ging, bemerkte seine Mutter, dass ihr Kind enorme Schwierigkeiten mit Mathe hatte. Der Bub war mit dem Einmaleins überfordert, tat sich schwer mit Plus-Minus-Rechnen im 100er-Bereich. Sie ließ ihn in der Kinder- und Jugendpsychiatrie testen. Der heute 12-Jährige leidet an Dyskalkulie, einer Rechenschwäche, lautete das Ergebnis."Danach musste ich erst einmal herausfinden, wo man Hilfe bekommt", erinnert sich die Frau an die Zeit nach der Diagnose zurück. Im Landkreis gibt es eine einzige Dyskalkulie-Therapeutin, sie praktiziert in Kümmersbruck. Therapiesitzungen finanziert zu bekommen, sei "ein Riesen-Aufwand gewesen".Martina Popp schildert ihre Erfahrungen mit den Anträgen, die sie beim Jugendamt stellen musste. Über manche Fragen, die ihr Sohn beantworten musste, empört sie sich noch heute: "Das sind Sachen, die die Kinder sich gar nicht trauen, zu beantworten", sagt sie. "Das wurde schon sehr persönlich." So sollte ihr Sohn laut Fragebogen sagen, wie er sich mit seiner Rechenschwäche fühle. Oder wie die Belastung für die Familie sei, ob das Kind deshalb depressiv sei, ausgegrenzt werde, ob es bei Lehrern und Erwachsenen auf Unverständnis stoße."Man muss sich da als Betroffene wirklich viel sehr viel gefallen lassen", sagt Martina Popp. "Und man muss darum kämpfen, dass man Therapiestunden bekommt." Normalerweise sei bei nur einer Therapeutin im Landkreis eine Wartezeit von einem Jahr die Regel. Martina Popp fand einen Kompromiss, dass ihr Kind früher dran kam. Sie ließ ihn vom Nachmittagsunterricht, nämlich Religion, befreien und brachte ihn in der Mittagszeit zu den Sitzungen. "Das haben wir in der dritten und vierten Klasse so gemacht." Heute geht der Junge in die fünfte Klasse.Martina Popp kritisiert, dass Kinder mit Dyskalkulie keinen Nachteilsausgleich haben - bei der Lese-Rechtschreib-Schwäche sei dies anders. In den Proben durfte ihr Sohn bislang Hilfsmittel verwenden, zum Beispiel eine Hundertertafel. Doch jetzt habe das Kultusministerium entschieden: Die Schule dürfe den Kindern ab sofort keine Hilfsmittel mehr zur Verfügung stellen. Bei Martina Popp stößt diese Anordnung auf Unverständnis: "Im Unterricht darf er die Hilfsmittel verwenden, in der Probe nicht." Durch die Therapie-Sitzungen ist es mit der Rechenschwäche ihres Sohnes besser geworden. "Das hilft auf jeden Fall", sagt die Mutter. Doch jetzt sieht sie sich mit dem nächsten Problem konfrontiert. Finanziert würden maximal 80 Stunden. Und diese Zahl sei dann zum Ende des Schuljahres erreicht. "Damit ist unser Landkreis noch der Landkreis, der mit am meisten bezahlt", sagt Martina Popp. "Andere finanzieren nur 40 oder 60 Stunden." Martina Popp betont, dass sie nicht die Einzige ist, die sich für eine bessere Förderung und mehr Unterstützung einsetzt. "Den Wunsch haben viele Eltern betroffener Kinder." Sie wisse aber auch: "Wir Eltern sind nur ein kleines Lichtlein."Die Frau aus dem Landkreis überlegt, ob sie ihr Anliegen und das anderer Eltern über eine Petition in den Landtag bringen soll. "Wir müssen an dem Thema einfach dranbleiben", zeigt sie sich kämpferisch.