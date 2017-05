Nur keinen schlechten Eindruck machen. Diese eiserne Grundregel beachten auch und besonders Menschen, die auf der Anklagebank sitzen. Einen kümmert das nicht die Bohne.

Amberg-Sulzbach. Nach dem zweiten Verhandlungstag gegen ihn holte Hans F. (Name geändert, 63) in bekannter Manier nun gegen das Gericht, vor dem er sich gerade verantworten muss, aus. Unter anderem der Beleidigung via Internet angeklagt, schüttet er einen Kübel an verbalen Unflätigkeiten gegenüber dem Gerichtsvorsitzenden aus. Auf seinen beiden verlinkten Blogs tituliert der 63-Jährige aus dem Landkreis Amtsgerichtsdirektor Ludwig Stich als "Du Volldepp" sowie "Du Vollpfosten" und bezichtigt ihn "ziemlicher schmutziger Fantasie", da er "anscheinend sehr große Erfahrung im Kinderporno anschauen" habe.Auch die Berichterstattung der AZ wird in diesem Tonfall diskreditiert. Parallel erweckt Hans F. den Eindruck, erneut einer jungen Frau, die er seit Jahren mit voyeuristischen Schlüpfrigkeiten im Netz verfolgt, am Tag seiner Verhandlung in der Amberger Innenstadt begegnet zu sein. Angeklagt ist der mehrfach einschlägig vorbestrafte Mann wegen Beleidigung, Widerstands, wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Besitzes von Kinder- und Jugendpornografie.Diese Blog-Einträge des Angeklagten datieren auf Donnerstag (25. Mai). Der angegriffene Gerichtsvorsitzende war am Freitag nicht zu einer Stellungnahme zu erreichen. In einem ähnlich gelagerten Fall hat vor einigen Monaten das Verwaltungsgericht Regensburg den 63-Jährigen angezeigt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft und fügte hinzu, dass dieses Verfahren derzeit vorläufig eingestellt sei und ruhe, um den laufenden Strafprozess abzuarbeiten. Ob das nach der jüngsten Entwicklung so bleibt, ist derzeit unklar. Sehr allgemein gehalten verwies Landgerichts-Sprecher Uli Hübner auf den Paragrafen 266 der Strafprozessordnung, Nachtragsanklage. Dafür wäre die Staatsanwaltschaft zuständig. Dieser komplexe juristische Hebel werde jedoch nur selten angesetzt.Sitzungsstaatsanwalt Dr. Thomas Strohmeier war am Freitag gleichfalls nicht zu erreichen. Leitender Oberstaatsanwalt Joachim Diesch sprach von einem völlig separat zu betrachtenden, neuen Tatvorwurf gegen Hans F. In das abschließende Plädoyer der Anklage im laufenden Verfahren könnten die jüngsten Beleidigungen aber im Hinblick auf die Strafzumessung einfließen.