Amberg-Sulzbach. Schlechte Noten im Zwischenzeugnis - statt dem sicher geglaubten Vierer steht ein glatter Fünfer drin. Jetzt muss der Nachhilfelehrer her, der wird's schon richten. Funktioniert das? Anja Fröhlich, Inhaberin des Nachhilfeinstituts Paukkammer in Amberg, weiß, wie es noch klappen kann bis zum Sommer.

Anja Fröhlich: Auf jeden Fall, doch für viele rückt jetzt, zu Beginn des zweiten Halbjahres, auch die Prüfungsvorbereitung in den Vordergrund, egal ob Quali, mittlere Reife oder Abitur. Da ist das Halbjahreszeugnis auch eine Zäsur, was man noch verstärkt für den Abschluss tun muss. Ein Zwischenzeugnis ist aber durchaus auch ein Warnschuss - wenn es nämlich nicht mehr für einen Vierer gereicht hat, sondern ein Fünfer drinsteht und der Schüler weiß, dass er es nicht mehr mit der mündlichen Note rausreißen konnte.Ja, das kann man, allerdings ist da Eigeninitiative des Schülers gefordert. Es muss ein großer eigener Wille da sein. Es ist ein großer Fehler, zu sagen, man geht einen Nachmittag pro Woche zur Nachhilfe, und die werden es dann schon richten. Wir können es ihm erklären, dass er es versteht, wir können ihm zeigen, wie's geht, und Tipps geben, aber zu Hause muss er trotzdem üben und sein Pensum erfüllen. Das Lernen von Vokabeln kann ihm keine Nachhilfe abnehmen.Es gibt Kinder, die möchten nicht, dass ihre Klassenkameraden davon wissen. Doch nicht alle, die zur Nachhilfe kommen, sind versetzungsgefährdet. Es gibt einige, die haben Zweier und Dreier und möchten diese Noten halten. Sie möchten, dass man ihnen in Ruhe den Unterrichtsstoff erklärt. Und viele nutzen Nachhilfe als Vorbereitung auf den Abschluss. Die klassische Nachhilfe hat nicht mehr den schlechten Ruf, den sie vor 10 oder 20 Jahren hatte. Wir haben auch einen guten Kontakt zu den Schulen, sie sehen uns längst als Bereicherung, als Unterstützung.