Amberg-Sulzbach. (sche) Dietmar Meier (Sulzbach-Rosenberg) bleibt weitere drei Jahre Vorsitzender der Mesnervereinigung Amberg-Sulzbach-Schwandorf. Als Stellvertreter wurde Rudolf Gehr (Hausen) bestätigt. Josef Beer (Ebermannsdorf) führt weiter die Kassen-Geschäfte. Da der bisherige langjährige Schriftführer nicht mehr zur Wahl stand, übernimmt Christian Pechtl aus Aschach den Posten. Ergänzt wurde der Vorstand durch zwei Beisitzer: Simone Wonneberger aus Sulzbach und Wilhelm Birner aus Raigering.

Bergfeste besucht

Um Vieles ärmer

Vor der Versammlung hatten die Mitglieder in der Pfarrkirche St. Josef in Raigering mit ihrem Präses, Ruhestandspfarrer Konrad Kummer, in einem Gottesdienst der Verstorbenen gedacht. In Abwesenheit des erkrankten Vorsitzenden Dietmar Meier blickte dessen Stellvertreter Rudolf Gehr zurück. Er erinnerte an den Tagesausflug nach Bamberg mit Dombesichtigung und Stadtführung. Die Bergfeste auf dem Mariahilfberg, Annaberg, Fronberg und Mausberg wurden besucht. Selbstverständlich war es für die Pfarrhelfer, dass nach den Gottesdiensten der gesellige Teil nicht zu kurz kam. Das jährliche Treffen fand in Weiher bei Hirschau statt.Die Jahresplanung 2017, darunter ein Ausflug nach Landshut, kann eingesehen werden. Maria Ott (Weiher) und Renate Kastl (Wolfsbach) wurden als neue Mitglieder aufgenommen. Der stellvertretende Vorsitzende des Diözesanverbandes der Mesner im Bistum Regensburg, Wolfgang Seegerer, berichtete aus dem übergeordneten Verband und informierte über geplante Einführungs- und Fortbildungskurse für Mesner."Mit euch bin ich Christ, für euch bin ich der Landrat", sagte Richard Reisinger in seinem Grußwort. Für ihn, der auch nach über 30 Jahren bei der Christmette auf dem Annaberg in Sulzbach-Rosenberg den Mesnerdienst wahrnimmt, sind diese Helfer die Visitenkarte der Kirchen.