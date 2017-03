Es wäre noch Platz. Doch wissen das die, die ihn füllen könnten? Noch fehlt die Beschilderung für den neuen Kümmersbrucker Pendlerparkplatz. "Wenn die erst mal da ist ..." - Bürgermeister Roland Strehl ist zuversichtlich, dann auch die Autofahrer von alten Stammplätzen wegzulotsen: Da, wo sie parken, sollen sie das nämlich nicht.

Beschilderung fehlt noch

Sie werden schon kommen

Wenn es nicht besser wird, müssen wir uns vielleicht mal mit der Polizei zusammensetzen und überlegen, was wir tun. Bürgermeister Roland Strehl

Pendeln ohne Durchblick - Angemerkt von Heike Unger Jeden Morgen derselbe Anblick: Vier Autos stehen da. Daneben wäre noch reichlich Platz für Pendler. Doch die stellen ihre Fahrzeuge offenbar weiterhin lieber da ab, wo sie es immer tun: auf einer Nicht-mehr-Grünfläche direkt an der Auffahrt zur A6 an der Vilstalstraße. Oder in der Kurven-Einfahrt zum Theuerner Gewerbegebiet. Hier sind sie unerwünscht - weshalb Gemeinde und Staatliches Bauamt ihnen einen ganz offiziellen Parkplatz angelegt haben. Gar nicht weit weg. Und der Pendler fährt ja eh mit dem Auto, bevor er parkt.



Doch der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Vielleicht weiß er aber auch einfach nichts vom neuen Park-Komfort - ohne enge Kurve, die Zufahrt sauber asphaltiert, die Stellplätze geschottert. Hier könnte man sauberen Fußes ein- und aussteigen, auch bei Schmuddelwetter.



Mal sehen, ob sich die Hoffnung erfüllt, dass die Pendler schon noch kommen, sobald ihnen Schilder den Weg weisen. Dann sieht man auch endlich, wo der Parkplatz ist. Aber die Autos darauf nicht: Obwohl noch unbelaubt, verdecken Bäume schon jetzt die Sicht auf die Stellflächen. Das sieht nett aus, vor allem, wenn's dann auch noch grünt. Es könnte aber manchen auch davon abhalten, seine geliebte Karosse hier den ganzen Tag im Verborgenen stehen zu lassen. Andere Pendler-Plätze wie der in Ursensollen an der A 6 schrecken nicht redliche Nutzer, sondern böse Buben ab - ohne hübsche Bäume, aber mit vollem Durchblick.

Kümmersbruck. Es war mal eine Grünfläche, direkt neben der Brücke an der Autobahnauffahrt Theuern. Jetzt stehen hier keine Halme mehr, sondern Autos. Und wenn's regnet, auch Pfützen und Matsch. Ein paar Meter weiter führt eine geschwungene Straße ins Gewerbegebiet Theuern: Genau in der Kurve stehen sie ebenfalls, die Pendler, die sich zu Fahrgemeinschaften auf der A6 zusammentun, oder diejenigen, die im Gewerbegebiet arbeiten und nicht auf ihren Betriebsgeländen parken können. Oder nicht wollen. Und damit die Zufahrt für andere, vor allem für Lkw, verengen.Gemeinde (ihr gehört der Grund) und Staatliches Bauamt (es führte Regie beim Bau) wollten Ordnung ins wilde (und in dieser Form unerwünschte) Pendler-Parken bringen. Sie haben einen ganz offiziellen Parkplatz angelegt, direkt gegenüber der ehemaligen Kreisstraße nach Ebermannsdorf, aus der ein Radweg geworden ist. Vielleicht wissen die Pendler noch nichts vom neuen Parkplatz? Das könnte schon sein, meint Bürgermeister Roland Strehl, schließlich fehle noch die Beschilderung. Die sei aber geplant und komme sicher demnächst. Das Bauamt übernehme auch diesen letzten, noch ausstehenden Schritt des Bauprojekts, in das rund 60 000 Euro investiert wurden.Der Kümmersbrucker Bürgermeister ist überzeugt, dass mit den Schildern auch die Pendler kommen. Freiwillig. Sie dazu zu zwingen, indem man Strafzettel verteilt, wie vor ein paar Tagen am Marienparkdeck in Amberg - daran habe man nicht gedacht. Zumal die Gemeinde den Verkehr ohnehin nicht kontrolliere - das wäre im Fall der Fälle Sache der Ordnungshüter.Strehl will nun erst einmal abwarten, wie sich die Sache entwickelt. "Wenn es nicht besser wird, müssen wir uns vielleicht mal mit der Polizei zusammensetzen und überlegen, was wir tun."