Amberg-Sulzbach. Er sollte Pakete zu Kunden bringen. Doch den Lieferservice gönnte sich der Fahrer selbst. Dr 34-Jährige, immer wieder mal in Geldnöten, machte Kartons auf, nahm nagelneue I-Phones heraus und verhökerte sie auf einer Internetplattform. Jetzt schrammte er mit einer Bewährungsstrafe am Gefängnis vorbei.

"Ich bin spielsüchtig"

Umfangreiches Geständnis

Noch eine Chance

Der Familienvater ("Ich bin spielsüchtig") ging mit seinem Lieferwagen auf Tour und sollte Pakete zu Kunden bringen. Zumindest in sechs Fällen mussten die Leute dann feststellen, dass die Schachteln leer waren. Eigentlich hätten sich ja I-Phones oder Smartphones darin befinden sollen. Neue Geräte, meist zwischen 450 und 600 Euro wert.Das war nach Ansicht der Staatsanwaltschaft veruntreuende Unterschlagung. Als nun vor Amtsrichterin Sonja Tofolini verhandelt wurde, gab es noch einen zweiten Tatkomplex. Denn die erbeuteten Handys waren im Internet bei Versteigerungen zu Geld gemacht worden. Dabei handelte es sich juristisch um Betrügereien. In der umfangreichen Anklageschrift stand weiter, dass der 34-Jährige auch einen Hochdruckreiniger anbot, den er gar nicht hatte. Er kassierte 150 Euro dafür.Die Auflistung der Straftaten offenbarte einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Danach stellte sich in der Verhandlung heraus, dass Polizeidienststellen in Amberg und Regensburg gegen den im Kreis Amberg-Sulzbach ansässigen Paketboten ermittelt hatten. Einer der Fahnder brachte dann eine faustdicke Überraschung mit. Erst schilderte er die Ergebnisse seiner Nachforschungen, dann wurde er in ganz anderer Sache dienstlich: "Ich hätte da einen Haftbefehl für den Angeklagten." Zunächst herrschte größeres Staunen, dann wurde deutlich: Der 34-Jährige schuldete der Justiz noch 500 Euro aus einer gegen ihn in Bayreuth verhängten Buße.Die Richterin prüfte das. Dann teilte sie zur großen Erleichterung des Beschuldigten mit, dass die Forderung zwar bestehe, man aber wegen der vorliegenden Betrügereien am Ende des Prozesses eine Gesamtstrafe bilden müsse. In die, so Sonja Tofolini, werde dann auch die Geldbuße aus Oberfranken mit einfließen. Der Haftbefehl blieb unvollzogen, der Polizist nahm ihn wieder mit.Zuvor war der Vorsitzenden ein umfangreiches Geständnis vorgetragen worden. Anwalt Jörg Jendricke hatte seinem Mandanten dazu geraten. Bei den Ausführungen wurde deutlich, dass der Familienvater viel Zeit an Automaten verbringt und dort einen Euro nach dem anderen in "Groschengräber" wirft. Eine Sucht, von der er sich nun therapieren lässt.Elf Monate wegen der veruntreuenden Unterschlagungen und weitere elf Monate für die im Internet begangenen Betrügereien forderte die Staatsanwaltschaft. Insgesamt 18 Monate seien ausreichend, sagte der Verteidiger in seinem Plädoyer. "Zur Bewährung ausgesetzt", wie der Richterin empfohlen wurde.Selbst angesichts zweier Vorahndungen wegen Betrugs sei das vertretbar, hieß es. Der 34-Jährige bekam 20 Monate, die er nicht absitzen muss, wenn er drei Jahre lang straffrei bleibt. Außerdem gab es Weisungen der Vorsitzenden: Weiter in einer Therapie gegen die Spielsucht bleiben und den Schaden in Raten abstottern.