Professor Dr. Dieter Dausch führt weiterhin die 1998 von ihm gegründete Hilfsorganisation Africa Luz Deutschland. Bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Haas in Schnaittenbach wurde er einstimmig bestätigt.

Vom Erdbeben überrascht

Die Hilfe ist näher gerückt

Hintergrund Vor den Vorstandswahlen dankte Professor Dieter Dausch seinem Stellvertreter, Altbürgermeister Hans Drexler, für elf Jahre harmonischer Zusammenarbeit. Drexler bekam einen Nepal-Schal, seine Frau Burgi Blumen.



Nach den Wahlen richtete Bärbel Birner den Blick auf die anstehenden Aufgaben. Für das Ambulatorium müssen zur Vervollständigung der Grundausstattung für augenärztliche Untersuchungen noch verschiedene Geräte gekauft werden. Dazu gehören ein Gesichtsfeld, ein Non-Contact-Tonometer und ein automatischer Refraktometer.



Auch die Sterilisationsmöglichkeiten für Augenoperationen müssen weiter verbessert werden. Sher Kintzl-Bahadur wird in Kürze nach Hirschau kommen und über den neuesten Stand berichten. Die nächste Nepalaktion kündigte Birner für November 2017 an. (u)

Amberg-Sulzbach. Ohne Gegenstimme waren auch die Voten für Bürgermeister Hermann Falk als neuem Stellvertreter und Nachfolger von Altbürgermeister Hans Drexler sowie für Geschäftsführerin Bärbel Birner, Schatzmeister Reinhold Birner, Schriftführerin Martina Birner und Werner Schulz, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig bleibt.Zwei Africa-Luz-Aktionen hob Geschäftsführerin Bärbel Birner in ihrem Rückblick auf 2015 und 2016 besonders hervor. Von der ersten Herausforderung, der Erdbebenkatastrophe in Nepal Ende April 2015, sei man überrascht worden. Sofort nach deren Bekanntwerden rief der Verein zur Hilfe für die notleidende Bevölkerung auf.Dank Sher Kintzl-Bahadur, dem Vizepräsidenten von "Green Society Nepal", mit dem man seit Jahren eng zusammenarbeitet, kamen die mit Africa-Luz-Geldern finanzierten Hilfsgüter vor Ort an: 500 Kilo Reis, 200 Kilo Linsen, 400 Kilo Salz und 100 Liter Öl, außerdem 100 Stück Hartplastik zum Bau von Zelten und Wellbleche zum Abdecken der Häuserreste.Im Oktober 2015 besuchte Bärbel Birner mit Isabelle Haustein und Julia Waldhauser selbst das Erdbebengebiet - im Gepäck 400 Anoraks für die Kinder, Lebensmittel und Süßigkeiten. Eigentlicher Anlass dieser Reise war aber ein anderer, erfreulicher: die Einweihung der von Africa Luz finanzierten Notfallklinik. Als Geschenk hatten Birner und Hau-stein eine komplette augenärztliche Untersuchungseinheit samt Patientenstuhl, gespendet von der Oberviechtacher Firma Optik Fuhrmann, dabei.Da der Medizintechniker der Firma wegen der Reisewarnung des Auswärtigen Amtes daheim geblieben war, mussten Bärbel Birner, Julia Waldhauser und Isabelle Haustein die zerlegte Medizineinheit selbst zusammenbauen. Was nach zweitägigem Tüfteln dank Hausteins technischer Versiertheit auch gelang. Menschen aus dem Gebiet Bachhjauli müssen nun nicht mehr zu weit entfernten Krankenhäusern fahren. Das reduziert Kosten und Wartezeiten.In der Klinik arbeiten jetzt nepalesische Ärzte. Schwerpunkt ist die Augenheilkunde, aber auch Allgemeinmediziner und Kinderärzte halten Sprechstunden ab. Dank sagte Birner allen Spendern, ohne die die Africa- Luz-Projekte in Bachhjauli nicht möglich gewesen wären. Namentlich nannte sie Klaus und Gertrud Conrad, die Stiftung Dr. Wilfurth, die Auerbacher Schulschwestern sowie die Firmen Möbel Frauendorfer und Hydraulik Schlögl. Letztere hat ihr Betriebsgelände wieder für den "Pirker Kreisel" zur Verfügung gestellt. Das Sport-Ereignis hat 2015 einen Erlös von 3805 Euro erbracht und im Jahr darauf 3950 Euro.