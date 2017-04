Er geriet an Richter Ludwig Stich und damit an einen Juristen, der alles sehr genau aufzuklären pflegt. Der Amtsgerichtsdirektor schätzt klare Fakten. Von daher geht nun ein durchaus nicht alltäglicher Prozess in seine zweite Runde.

Schlecht vorstellbar

Vier weitere Zeugen

Dies ist ein schwerwiegender Vorwurf. Dem muss ich nachgehen. Richter Ludwig Stich

Amberg-Sulzbach. Er knatterte auf einem Motorrad daher und hatte keine Fahrerlaubnis. Zivilfahnder der Polizei wussten das wohl und legten sich auf die Lauer. An einem Augustmorgen warteten sie auf dem Parkplatz eines Unternehmens im Kreis Schwandorf auf den im westlichen Landkreis wohnenden Mann und nahmen ihn fest.Das Ergebnis war nicht gerade erfreulich für den Arbeiter: Keinen Führerschein, ein nicht zum Krad passendes Kennzeichen, unter Drogeneinfluss. Während er später auf der Wache saß, wurden daheim seine Räumlichkeiten durchsucht. Auch das war aufschlussreich für die Behörden: kleine angebaute Cannabispflanzen, Marihuana-Dolden hinter einem Bilderrahmen.Was Staatsanwalt Jan Prokoph nun auflistete, war eine ganze Menge: Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Kennzeichenmissbrauch, über mehrere Wochen hinweg über 50 Fahrten zur Arbeitsstelle und zurück ohne Lizenz. Das sei schon einiges, bemerkte Richter Ludwig Stich und begann mit akribischen Befragungen. Doch irgendwie erhielt der Vorsitzende wachsweiche Antworten.Ja, gab der Arbeiter zu, er sei gelegentlich mit dem Krad die rund 50 Kilometer zu seinem Arbeitsplatz gefahren und auf gleichem Weg an seinen Wohnort zurückgekehrt. Nur: "Drei Tage in der Woche hat mich eine Frau aus dem Dorf mitgenommen." Sie arbeitet angeblich in Amberg, soll ihn tatsächlich bis zu seinem Arbeitgeber im Landkreis Schwandorf chauffiert und dann auch wieder abgeholt haben. Schlecht vorstellbar für Richter und Staatsanwalt. Womit bereits an diesem Punkt der Verhandlung feststand: "Die Dame wird als Zeugin gehört werden müssen."Danach ging es um das nicht zum Krad passende Nummernschild. Er besitze zwei Motorräder, ließ der 30-Jährige wissen. Bei einer Ummeldung auf der Kfz-Zulassungsstelle des Landratsamtes sei es dann wohl zu einem Missverständnis gekommen. Auch diesen Angaben will der Amtsgerichtsdirektor genau auf den Grund gehen. Ein dort tätig gewordener Beschäftigter, angeblich mit dem Angeklagten befreundet, wird nun ebenfalls eine Zeugenladung in seinem Briefkasten finden. Zu ihm gesellen sich demnächst zwei Polizeibeamte, die mit dabei waren, als es auf dem Firmenparkplatz im Kreis Schwandorf zur vorläufigen Festnahme des 30-Jährigen kam. Ein weiterer hat seine Aussage bereits gemacht. Ihr ließ sich sinngemäß entnehmen: "Er ist mit dem Krad gekommen, wir haben uns als Polizisten zur erkennen gegeben, und dann ist der Mann davongelaufen." Der Zivilbeamte rannte ihm hinterher, holte ihn ein, versetzte ihm von hinten einen Hieb mit dem Schlagstock und brachte den Verdächtigen zu Fall.Das aber hatte der Arbeiter zuvor ganz anders geschildert. Keiner der ihm unbekannten Männer habe sich als Ordnungshüter zu erkennen gegeben, unterstrich er und berichtete aus seiner Sicht, dass völlig ansatzlos von "Jetzt gibt's Schläge" die Rede gewesen sei. "Dies", ließ Richter Stich erkennen, "ist ein schwerwiegender Vorwurf. Dem muss ich nachgehen." So wird Ende April ein weiterer Termin stattfinden. Mit vier zusätzlichen Zeugen. Vorab schon äußerte Richter Stich:"Es ist auffällig, dass bei Ihnen immer etwas nicht glatt läuft."