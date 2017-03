Der Aufwand war gigantisch. Zwei Jahre lang sahen sich Fahnder der Verkehrspolizei mit Ermittlungen befasst, bei denen es vornehmlich um die Verschleierung von Lenkzeiten bei weit über einem Dutzend Lkw-Fahrern ging. Sie saßen allesamt für eine Speditionsfirma im Landkreis am Steuer.

Urteile nicht akzeptiert

Dauergäste bei Gericht

Fortsetzung folgt

Amberg-Sulzbach. In seiner Gesamtschau ist dieser Fall ohne vergleichbares Beispiel in der jüngeren Amberger Justizgeschichte. Er führte quasi zur Dauerbeschäftigung für uniformierte Fahnder der Verkehrspolizei, schlug sich später auf Tausenden von Seiten in einer Vielzahl von Aktenordnern nieder.Sie liegen nun regelmäßig dann auf dem Richtertisch, wenn es zu Prozessen gegen die Chauffeure eines im Landkreis angesiedelten Speditionsunternehmens kommt. Strafbefehle mögen sie nicht widerspruchslos hinnehmen.Mehrere Verhandlungen sind bereits abgeschlossen. Wie es nun aussieht, werden die Urteile nicht akzeptiert, kommt es zu Berufungsverhandlungen vor dem Landgericht. Das gilt ziemlich sicher auch für eine Entscheidung, die jetzt nach dreitägigem Prozessverlauf fiel. Dabei erhielt ein in Sachsen wohnender und längst nicht mehr in den Diensten des Frachtunternehmens stehender 40-Jähriger 4000 Euro Geldstrafe.Fahnder der Verkehrspolizei sind längst zu einer Art Dauergast bei der Richterin Julia Taubmann geworden. Auch diesmal stand einer von ihnen im Fokus der Vernehmungen und musste sich schließlich vom Verteidiger des 46-Jährigen die Frage gefallen lassen, ob er denn über das technische Wissen eines Sachverständigen verfüge. Der Beamte verneinte das. Aber was er in mühseliger und langwieriger Arbeit ermittelte, überzeugte die Richterin.Es ging, wie schon mehrfach im Verlauf vorangegangener Verfahren, um die Verschleierung von Lenkzeiten. Das war in anderen Prozessen auch schon durch die Verwendung falscher Fahrerkarten geschehen.Diesmal standen Manipulationen am Kontrollgerät des von dem 40-jährigen Angeklagten ständig benutzten Lastzuges zur Debatte. Das sollte in 22 einzelnen Fällen geschehen sein. Dabei kam es zu nicht durch Ruhepausen unterbrochenen Lenkzeiten von bis zu 13 Stunden. Deutlich wurde erneut: Es handelte sich bei den 22 Touren wohl nur um die Spitze eines Eisbergs. Die Ermittler der Verkehrspolizei stützten sich auf eine Reihe von Unterlagen. Maut-Abrechnungen gehörten dazu.Manipulationen an dem Aufzeichnungsgerät seien nicht möglich, unterstrich Verteidiger Markus Dilg (Bayreuth) und stellte den Antrag, dazu einen Sachverständigen zu laden. Richterin Taubmann telefonierte daraufhin mit einem Kfz-Experten in Heidenheim und erfuhr: "Das ist sehr wohl möglich." Deshalb lehnte sie den Beweisantrag ab.Die Staatsanwaltschaft forderte 4800 Euro Geldstrafe. Freispruch verlangte der Verteidiger. Denn die seinem Mandanten vorgeworfenen Manipulationen seien nicht nachweisbar. Die Richterin verhängte 4000 Euro gegen den Familienvater, der heute auf dem Bau arbeitet. Er war bis dahin nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten.Die Serie der Prozesse setzt sich fort. Weitere Fahrer werden wohl vor das Amtsgericht zitiert. Indessen denkt das Landgericht bereits über Berufungstermine nach. Die Frage, ob man den Lkw-Fahrern womöglich die Überschreitung von Lenkzeiten nahelegte, ist bisher in den Verfahren nicht erörtert worden. Aber sie drängt sich auf.