Amberg-Sulzbach. "Was heißt schon alt?": Diese Frage stellt eine Wanderausstellung des Bundesfamilienministeriums, die von heute bis Freitag, 17. Februar, im Foyer des Zeughauses zu sehen ist. Die Schau ist von 8 bis 17 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Begleitend dazu präsentieren sich Seniorenorganisationen mit ihrem Beratungs- und Dienstleistungsangebot.

Viele Angebote

Zum Auftakt steht morgen von 8 bis 17 Uhr ein Infotisch der Volkshochschule Amberg mit den neuesten Programmheften Frühjahr-Sommer bereit, darunter auch viele Angebote für ältere Menschen. Am Donnerstag, 2. Februar, können sich Interessierte von 14 bis 17 Uhr vom Seniorennetz Amberg-Sulzbach, das sich auf Computerkurse für Menschen ab 50 plus spezialisiert hat, zu Hard- und Software sowie Internetnutzung beraten lassen.Zur Auftaktveranstaltung mit Podiumsdiskussion laden der Landkreis und die Stadt Amberg für Donnerstag, 2. Februar, in den König-Ruprecht-Saal ein. Ab 19 Uhr werden Referenten aus Politik, Wissenschaft, Bauwesen, Gesundheit und Arbeitswelt Themen wie altersgerechtes Bauen und Wohnen, Daseinsvorsorge, Erfahrungswissen und lebenslanges Lernen, ehrenamtliches Engagement sowie Sport und Bewegung im Alter beleuchten.Die erste Ausstellungswoche beschließen am Freitag, 3. Februar, von 8 bis 12 Uhr Schüler der ISE-Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe. Sie informieren über Berufsbilder und Ausbildungsinhalte.___Weitere Informationen: