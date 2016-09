Illschwang/Hahnbach. "Gleich zwei Mal Gewalt gegen Polizeibeamte angewendet": Die Überschrift im Pressebericht der Ordnungshüter klingt ebenso empört wie dramatisch. Tatsächlich hatten sich die Bediensteten der Sulzbach-Rosenberger Inspektion am Wochenende mit zwei renitenten Randalieren auseinanderzusetzen, von denen einer zwei Uniformierte sogar verletzte.

Gesangbücher demoliert

Rettungshelikopter kommt

Mehrere Verfahren am Hals

Zu diesem spektakulären, weil wahrlich nicht alltäglichen Fall zuerst: Er ereignete sich am frühen Sonntagnachmittag im Umfeld der Illschwanger Simultankirche und sorgte dort schon vor dem Polizeieinsatz für Aufsehen. Ein junger Mann aus dem westlichen Landkreis hatte nämlich auf dem Friedhof die Wasserversorgung mutwillig beschädigt und ging anschließend ins Gotteshaus, um dort seiner Zerstörungswut weiter freien Lauf zu lassen.Er demolierte nach Auskunft der Beamten 25 Gesangbücher und setzte Sitzbänke sowie einen Beichtstuhl unter Wasser. Als die Ordnungshüter eintrafen und den Berserker vorläufig festnehmen wollten, widersetzte sich der 26-Jährige massiv. Dabei erlitten eine Beamtin (42) und ihr vier Jahre älterer Kollege leichte Blessuren.Die Gegenwehr des Mannes war laut Polizei so stark, dass er sich dabei selber verletzte und sogar der Rettungshubschrauber landen musste. Der eingeflogene Notarzt versorgte den Mann, überließ dessen Transport jedoch dem Sanka. Denn der Weg führte direkt ins Bezirksklinikum, wo die Sulzbach-Rosenberger Inspektion schon am Tag zuvor einen renitenten Burschen abgeliefert hatte.Mit ihm bekamen es die Gesetzeshüter in der Nacht zum Samstag auf einer privaten Veranstaltung im Hahnbacher Ortsteil Iber zu tun. Dorthin waren die Ordnungshüter gerufen worden, weil ein 23-jähriger Gast aus Sulzbach-Rosenberg randalierte. Allein der Anblick der Streife reichte aus, um den jungen Mann noch mehr ausrasten zu lassen. Er versuchte, die Beamten anzugreifen, was diese jedoch abwehren konnten. Trotzdem leistete der Sulzbach-Rosenberger weiter heftige Gegenwehr und musste unter Zwang zum Auto gebracht werden. Dort und auf der Fahrt ließ er eine Kanonade übelster Schimpfwörter und Beleidigungen auf die Uniformierten nieder. Die brachten den Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Amberg zu einer Blutentnahme, nachdem er massiv unter Alkoholeinfluss stand. Das bewahrte ihn am Ende nicht vor der weiteren Fahrt ins Bezirkskrankenhaus, zumal er sich auch gegen den Alkotest beim Arzt massiv gesträubt hatte.In beiden Fällen wurden gegen die Männer Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. "Die Frage der Schuldfähigkeit wird die Justiz in einigen Monaten zu prüfen haben", heißt es im Bericht der PI Sulzbach-Rosenberg.