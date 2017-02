Ensdorf. Zwei Tage grübelte Josef Koller, wie dieser ungewöhnliche Stein in seinen Garten gekommen sein mag. Obwohl er viel mit seinem Hund im Vilstal draußen unterwegs ist, hat der 73-Jährige noch nie so einen Brocken gesehen. Am Montag bei der morgendlichen Lektüre der Amberger Zeitung dann der spontane Gedanke: Hat der Stein etwas mit dem über der Nordoberpfalz beobachteten mutmaßlichen Meteoriten zu tun, von dem er gerade las?

Nein. Ein kurzer Blick des in Haselmühl lebenden Mineralien- und Fossilienexperten sowie -sammlers Fritz Schelenz auf den matt glänzenden, rotbräunlichen Brocken genügte: "Das ist ein Achat." Ein grobschlächtiger zwar, aber eindeutig ein Exemplar dieser sehr vielfältigen, kristallinen Ausprägung des Minerals Quarz. In der hiesigen Gegend kämen diese sehr harten Steine aber nicht vor. Schelenz mutmaßt, dass eher auf der tschechisch-böhmischen Ostseite des Bayerischen Waldes so ein Brocken gefunden werden könnte.Damit bleibt die Frage, wie dieses Exemplar in Kollers Garten in der Wittelsbacher Straße von Ensdorf gekommen sein könnte? Am vergangenen Samstag hatte der Rentner den mehr als faustgroßen Stein auf der Rasenfläche neben seinem Haus gefunden. Er lag einfach offen da. "Kinder gibt es in der Nachbarschaft keine mehr", schließt der Rentner aus, dass die ihn irgendwo gefunden und verloren haben könnten, weil gleich oberhalb der Wiese ein Gehweg an seinem Grundstück vorbeiführt. Vom Himmel gefallen ist er mit Sicherheit aber auch nicht.