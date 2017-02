Amberg-Sulzbach. Irgendwann im Verlauf des Prozesses vor dem Jugendschöffengericht stellte sich die Frage: Kamen diese Leute wegen der Musik zum G.O.N.D.-Rockfestival nach Kreuth bei Rieden oder traten sie ihre Reisen an, um sich bis zur Halskrause die Kante zu geben? Die Richter unter Vorsitz von Peter Jung mussten sich nämlich durch einen Dschungel der Erinnerungslosigkeit schaufeln. Über Stunden hinweg und immer von dem Umstand begleitet, dass der Begriff "Saufen" eher untertrieben war.

"Nicht wirklich"

Zwei Wochen Arrest

G.O.N.D. 2015: Zusammen kamen junge Leute aus der ganzen Republik, unter ihnen auch zwei Männer aus Oberfranken. Einer 20, der andere 26 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft hielt ihnen vor, am zweiten Konzerttag mit Fußtritten und Faustschlägen gegen einen aus Thüringen angereisten 25-Jährigen brutal vorgegangen zu sein. Tatort: Eine auf dem Festivalgelände aufgebaute Cocktailbar.Die mutmaßlichen Schläger hatten weitgehend ihre Anwälte mit Erklärungen beauftragt. Einer der Angeklagten ließ ausrichten, er könne sich schlichtweg an nichts erinnern. Der zweite war angeblich ebenfalls ahnungslos. Außer: "Ich kauerte am Boden und habe mein Gesicht vor Hieben geschützt." Also war er der Geschlagene? Eher schlecht vorstellbar.Nach einigen Hundert Kilometern Anfahrt traf das mutmaßliche Opfer aus Thüringen im Amtsgericht ein. "Wurden Sie getreten und, geschlagen?", fragte Richter Jung. "Nicht wirklich", erfuhr der Vorsitzende. "Bierbecher sind geflogen", wusste der 25-Jährige noch. Alles andere sei im Nebel des Alkohols und der zwischenzeitlich vergangenen Zeit untergetaucht. Nach dem Zwischenfall, so ergab sich, war er ins Burglengenfelder Krankenhaus gebracht worden. Eine Ärztin, ebenfalls als Zeugin gehört, hatte ihn wegen eines Schlags gegen den Kiefer behandelt.Dann kam ein Mann mit Gardemaß. Ebenfalls von ganz weit her nach Amberg als Zeuge einbestellt. Der 39-jährige Maurer mit einem Kreuz wie Bud Spencer hatte sich seinerzeit schlichtend eingemischt, als es in der Cocktailbar rund ging. Dabei erwischte er einen Kinnhaken. Den steckte der Mann zwar nach eigenem Bekunden locker weg, hatte aber ansonsten ebenfalls keine konkreten Erinnerungen an Täter und Opfer. Nur soviel: "Einer war blond und trug Stiefel." Die Männer auf der Anklagebank waren ihm fremd.Nächste Vernehmung. Eine Frau, wie alle anderen nicht aus der Oberpfalz, 26 Jahre alt und nach damaligem Genuss einiger Cocktails und Biere eher mit dem klarsten Durchblick aller Beteiligten ausgestattet. Sie beobachtete die Keilerei am Bartresen und schilderte ihren Eindruck von demjenigen, der dem Opfer ins Gesicht trat. "Er wirkte auf mich wie ein Milchbubi." Könnte gut sein, dass einer der beiden Beschuldigten dabei gewesen sei, sagte die Zeugin. Längstens zu diesem Zeitpunkt der Verhandlung wurde deutlich: Zeugen sollten auf bohrende Fragen von Rechtsanwälten gefasst sein und eineinhalb Jahre nach einem Vorfall noch detailliert wissen, wie alles vonstatten ging. Auch ohne Alkohol schlichtweg ein Unding.Sieben Stunden wurde verhandelt. Danach ging der Ältere von beiden Angeklagten mit einem Freispruch aus dem Sitzungssaal. Sein 20-jähriger Kumpel bekam zwei Wochen Dauerarrest. Bei ihm zeigte sich das Jugendschöffengericht überzeugt davon, dass er zumindest an einem Körperverletzungsdelikt beteiligt war. Gefährliche Körperverletzung in Form von Schuh- oder Stiefeltritten waren nicht nachweisbar.