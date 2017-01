Amberg-Sulzbach. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe mit Kuhhaltung sinkt: 2016 standen in 606 Ställen 21 766 Rinder, 1980 waren es noch 28 841 Tiere. Ihre Verwertung dient als wirtschaftlicher Ausgleich für den Einbruch beim Milchpreis. Dies kam in der Jahresversammlung der Rinderzuchtgenossenschaft Amberg-Sulzbach beim Michl-Wirt in Oberleinsiedl zum Ausdruck.

Im Blickpunkt Thomas Nibler vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schwandorf bedauerte die rückläufige Zahl von Betrieben. Waren es 1972 im Landkreis Amberg-Sulzbach einschließlich der Amberger Stadtbauern noch 3731, so lag ihre Zahl Ende 2016 bei 606 - 62 weniger als noch 2015.



Dagegen stieg die Zahl der Rinder seit 2009 ständig leicht an. Die Mitgliederzahl verringerte sich 2016 um 17 auf aktuell 273. Derzeit befinden sich 2000 Kühe im Zuchtprogramm. Die Wertschöpfung durch Anpaarungsverträge steige. Die Oberpfalz sei der einzige Bezirk Bayerns, der bei der Milchleistung die 8000-Kilo-Quote geschafft habe. Die Leistung stieg laut der aktuellen Prüfung für den Landkreis von 5906 (Jahr 1995) auf zuletzt 8209 Kilo Milch. Beim Zuchttierverkauf weist die Statistik für den Zeitraum 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016 den Absatz von 181 Kalbinnen für den Export aus. (usc)

Vorsitzender Erich Pilhofer nannte 2016 wegen des starken MilchpreisEinbruchs ein wirtschaftlich sehr schlechtes Betriebsjahr. Hier habe sich gezeigt, wie wichtig das Fleckvieh als wirtschaftlicher Ausgleich für die Landwirte ist. Im Zuchtbereich waren die Höhepunkte im vergangenen Jahr laut Pilhofer das Bayerische Zentral-Landwirtschaftsfest in München und die Einführung des neuen Gesamtzuchtwertes im April. Letzterer stelle die Bedeutung von Fleckvieh als Zweitnutzungs-Rasse stärker heraus. "Wir brauchen Milch, dürfen aber das Fleisch nicht vergessen.Der Zuchtfortschritt wurde bei der Fitness erhöht, denn nur gesunde Kühe bringen auch Leistung", heißt es dazu im Jahresbericht. Die von Pilhofer geführte Genossenschaft ist nach seinen Angaben mit Abstand größter Kälber-Vermarkter in der Oberpfalz. Diese habe 2016 über 1800 Kalbinnen exportiert. "Dank der erfreulichen Entwicklung bei den Absatzzahlen, insbesondere beim Export und bei dem Kerngeschäft Kälbervermarktung, steht der Rinderzuchtverband auf wirtschaftlichen festen Beinen", betonte Pilhofer. In diesem Zusammenhang dankte er den staatlichen Veterinären: Diese arbeiteten zur Vorbereitung des Exports aus dem Sammelstall in Ohrenbach bei Auerbach zum Wohl der Landwirtschaft. Eine Investition in die Zukunft seien die baulichen Verbesserungen im Sammelstall in Seibertshof bei Luhe-Wildenau.

Ausgezeichnet

Landrat Richard Reisinger unterstrich die erfolgreichen Bemühungen seines Veterinäramts, die regionale Vermarktung zu fördern. Die Veterinäre seien Kontrolleure, aber auch Anwälte der Züchter ihm gegenüber. Er empfindet es als beklemmend, dass die Betriebe mit Fleckviehhaltung weniger werden.BBV-Präsident Franz Kustner lobte die gute Zucht mit immer weniger Medikamenten: "Das Tierwohl liegt den Haltern echt am Herzen." Er würdigte das Engagement der Landräte für den Verbleib der Lebensmittelüberwachung in ihrer Zuständigkeit. Nitratbelastung des Trinkwassers sei im Landkreis kein Problem.Josef Schmidt vom Landwirtschaftsamt verwies darauf, dass sich die Genossenschaft mit ihren Leistungen an Bayerns Spitze halte.Der Rinderzuchtverband verlieh Ehrenpreise - für positiv geprüfte Bullen an Züchter Georg Schwab aus Lintach (vier Auszeichnungen) sowie an Züchterin Ulrike Höllriegl (Ursensollen/Ullersberg). Für die höchste Lebensleistung 2016 wurden die Kühe Flora von Josef Niebler (Hohenburg/Malsbach), Lessi von Hans Strobl (Freudenberg/Baumgarten) und Hilary von Christian Graml (Ursensollen/Kotzheim) prämiert. Die höchste Herdenleistung erbrachten die Tiere von Michael Kohl (Hahnbach/Iber), die höchste Jahressleistung Kuh Rally von Ulrike Höllriegl (Ullersberg).Für "treue Andienung von Nutzkälbern zur Festvermarktung" gewürdigt wurden die Wiesner GbR (Rieden/Hammerberg), für "treue Andienung von Zucht- und Nutzkälbern" Josef Färber (Schmidmühlen/Ofen) und für "beste Marktbeschickung von Großvieh am Schwandorfer Zuchtviehmarkt" Hans Pirner (Illschwang-Pürschläg). (usc)