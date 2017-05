Sie waren bei Landwirtschaftsminister Helmut Brunner eingeladen und bekamen selbst Besuch vom Bayerischen Fernsehen: Für die Schmidmühlener Imker waren das die Höhepunkte der vergangenen Monate. Und jetzt noch einmal Thema der Hauptversammmlung.

Aktuell 62 Mitglieder

Der Markt ist stolz

Schmidmühlen. Ein umfassender Jahresrückblick, die Ehrung eines verdienten Mitglieds, Neuwahlen und schließlich ein Vortrag über Bienenkrankheiten standen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des Imkervereins Schmidmühlen.Der Verein hatte zum Jahreswechsel 62 Mitglieder. Vier Neuzugänge, je zwei aktive und fördernde Mitglieder, traten 2016 bei. Am Projekt "Imkern auf Probe" beteiligen sich derzeit vier Einsteiger. Die Zahl der Bienenvölker hat zugenommen - von 102 im Jahr 2016 auf 133 in diesem Jahr. Ein völlig neues Kapitel in seiner Geschichte hat der Verein bei der Jugendarbeit aufgeschlagen, mit dem Einstieg ins Kinderimkern. Er sieht dies auch als Möglichkeit zur Umwelterziehung. Denn nur in einer intakten Umwelt können die Bienen existieren und für gesunden Honig sorgen. Damit befasst sich die Nachwuchs-Arbeit nicht mit dem Imkern an sich, sondern öffnet auch den Blick auf gesamtökologische Zusammenhänge.Eine für den Verein wichtige Veranstaltung war die Ausrichtung des Erntedankfestes zusammen mit dem Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein. Nach der gelungenen Premiere 2015 wurde wieder im Trachtenheim und im Innenhof des Hammerschlosses gefeiert. Hier haben die zwei Vereine ein Projekt gefunden, das zu ihnen passt. Beide haben geschichtlich gemeinsame Wurzeln und sich einer gesunden Ökologie des Heimatraums verschrieben. Vorsitzender Josef Fleischmann nannte die Zusammenarbeit mit den Gartlern hervorragend. Die zweite Auflage des Fests sei gut besucht gewesen.Ein weiteres wichtiges Projekt konnte der Verein abschließen. Er war am Bau des Vereinsstadels beteiligt. Hier bekam er einen Bereich als Lagerraum zugewiesen, musste wie alle anderen Vereine aber auch entsprechende Arbeitsleistung einbringen. Viele weitere Veranstaltungen standen im vergangenen Jahr noch im Vereinskalender.Bürgermeister Peter Braun überbrachte die Grüße des Marktes Schmidmühlen und gratulierte dem Verein zu seiner erfolgreichen Arbeit. Der Markt sei stolz auf seinen Imkerverein, der mit vielen, auch öffentlichkeitswirksamen Aktionen auf sich und Schmidmühlen aufmerksam mache. Besonders wichtig sei aber der ökologische Gewinn für die Gartenbesitzer. Dem Lob des Bürgermeisters schloss sich auch Kreisvorsitzender Ingo Schwieder an. Ohne große Probleme wurden die Neuwahlen erledigt. Der Vorstand wurde für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt. (Leute/Blickpunkt)

Höchste Ehrung für Michael Koller

Schmidmühlen. (pop) Es ist die höchste Auszeichnung, die die Bayerische Imkervereinigung vergibt: Michael Koller hat in Anerkennung von über 60 Jahren Vorstandsarbeit bei der Jahreshauptversammlung des Imkervereins Schmidmühlen die Prof.-Dr.- Armbruster-Medaille in Gold bekommen.Vorsitzender Josef Fleischmann und Kreisvorsitzender Ingo Schwieder würdigten seine Verdienste. Koller ist Ehrenbürger des Marktes Schmidmühlen und Ehrenmitglied des Imkervereins. Vor 62 Jahren, 1955, trat er in den Verein ein, in dem er dann über sechs Jahrzehnte Kassier und zugleich Schriftführer war. Josef Fleischmann dankte Koller dafür, dass er nach wie vor als wichtiger Ratgeber zur Verfügung steht. Unter dem Applaus aller anwesenden Mitglieder überreichte ihm Ingo Schwieder die hohe Auszeichnung. Den Glückwünschen schloss sich auch Bürgermeister Peter Braun an.

Im Blickpunkt

AusgezeichnetHerausragend war für den Verein Auszeichnung von Vorsitzendem Josef Fleischmann und der Schmidmühlener Imker durch Landwirtschaftsminister Helmut Brunner. Diese Ehrung fiel zwar bereits in das neue Geschäftsjahr, die "Arbeit" des Vereins dazu fand aber im vergangenen Jahr statt. Im August hatten Josef Fleischmann, Anna-Lena Braun, Bernd Fruth und Josef Popp damit begonnen, eine Bewerbung zum Wettbewerb "Imkernachwuchs betreuen, qualifizieren und motivieren" des Ministeriums auszuarbeiten.Bürgermeister Peter Braun schlug dann den Imkerverein für einen Preis vor. Zwar kam dieser nicht unter die ersten drei, aber seine Arbeit beeindruckte Jury und Minister so, dass Josef Fleischmann für seinen Verein eine Ehrenurkunde "für besonders Engagement und erfolgreiche Arbeit" entgegennehmen durfte - als einziger Vorsitzender aus der Oberpfalz. Insgesamt waren 37 Bewerbungen beim Ministerium eingereicht worden.Durch diese Ehrung wurde das Bayerische Fernsehen auf den Imkerverein aufmerksam. Es fragte an, ob es eine Reportage über den Verein, seine Mitgliederwerbung und die Betreuung der Neuzugänge machen könnte. Inzwischen ist der erste Drehtag absolviert, ein zweiter folgt noch. (pop)Neuwahlen1. Vorsitzender bleibt Josef Fleischmann. Als 2. Vorsitzender neu im Amt ist Bernd Fruth. Die weiteren Posten: Schriftführerin Elke Fleischmann, Kassier Hans Edenharter, Beisitzer Wolfgang Delling, Eric Otte (neu), Franz Schmid (neu), Kassenprüfer Anna-Lena Braun und Andreas Pöhler (neu). Ausgeschieden sind Martin Müller, Gerhard Leitz und Christian Renghart sowie Rudi Werner. (pop)